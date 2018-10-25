【華冠投顧】跌跌不休，勿搶反彈

范振鴻 分析師

●盤勢分析

昨天提到大盤雖然收了長下影線有止跌機會，但金融與非金電是破底的，且大盤 KD 仍然處在頓化區，使的整體結構還是屬於『強空勢』，屬於強中帶弱的狀況，今天只能以強彈化解，但沒想到昨晚美股大跌，使得今天台股直接跳空開低，本來預期有機會出現爆量停損潮使的短線出現竭盡現象，但今天雖然是量增的，但量能水準仍然不足，而且今天正是跌破 9740 與昨天下影線低點，屬於強空格局，使的整體盤是幾乎是要啟動下一波跌勢的狀況，這邊強烈建議不要搶反彈，因為到目前為止並沒有出現總經面的利空，若接下來利空出來了，後面更難以想像，還請大家目前以守住資金為目的。

●類股方面

今天 2330 台積電跳空跌破近兩周盤整低點且收最低，帶領電子指數大跌 3%，也貢獻指數近百點跌幅，之前都有提醒過要注意 238 的結構反壓，另外就是 10/17 因減資暫停交易的 2317 鴻海明天將恢復交易，是否會補跌也是觀盤重點，而今天跌停的標的中，5483 中美晶、6182 合晶、6488 環球晶都是矽晶圓族群，3016 嘉晶、8261 富鼎、3707 漢磊則是 MOSFET 族群，3016 嘉晶、8261 富鼎、3707 漢磊則是 MOSFET 族群，而 3707 漢磊更是目前操作中的空方標的，之前提過不要碰的標的，希望大家都有避開。

●鎖碼影音試看 - 明天操作的股票今天就告訴你▼

https://www.hwa-guan.com.tw/Shop/CashForm/100132

※以上內容由華冠投顧 范振鴻分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

歡迎免費加入范振鴻老師的 Line 群組 ID： https://goo.gl/ugzX6k

詳細操作策略，請加入范振鴻 老師 Line 群組

服務電話：(02)6632-1000

華冠投顧官網：https://goo.gl/Sxjorg