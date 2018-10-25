信和置業（00083-HK）：股市波動大反而對地產有利

德銀早前發佈報告稱受中美貿易摩擦及加息影響本港樓市步入牛市，地產股將受壓。今日股東會後，信和置業（00083-HK）副主席黃永光表示，貿易摩擦是外圍因素難以控制，而做好本身業務、有效控制成本才是當下公司的主要任務。加息方面，公司聯席董事田兆源稱，目前加息幅度較低，住房需求仍然強勁，整體樓市發展仍然較穩定，未來樓價亦會保持平穩。他續指，近期見到市場新推的盤很快便可售出，公司在觀塘的新項目「凱匯」亦期望於未來數星期內取得預售樓花同意書。

公司主席黃志祥稱，目前市場對樓市仍持樂觀態度，股市漲跌屬正常情況，而股市波動大，反而對地產的發展更加好。黃永光則指，隨著高鐵投入使用後，對中港城寫字樓出租的查詢明顯有增加，而奧海城人流量亦增加，相信未來隨著港珠澳大橋通車還會帶來正面促進作用。

於對施政報告中提出的填海計劃，此前黃永光已表明予以支持。今日記者會他又重申這一立場，認為過去香港發展十分依賴土地供應，相信填海造地能有效提供穩定的土地供應，推動經濟發展，長遠來看對香港社會有益處。至於政府將未來土地供應的公私營房屋比例由6:4調整至7:3，黃永光表示最終還得看住宅供應的總量，單純看比例目前還難以分析。

對於千呼萬喚始出來的空置稅議題，黃永光表示公司項目一般推盤順利，貨尾少，而空置稅的初衷是為了增加房屋供應，目前暫未有細節出台還有待觀望。

新鴻基地產（00016-HK）前主席郭炳湘本月20日過世，而新鴻基與信和一直多有合作，被問及雙方未來合作會否受影響。黃永光表示，郭炳湘是一位很好的合作夥伴，對其逝世深痛悼念，但雙方將會一如既往保持合作。

文：鄒舒惠