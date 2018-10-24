重慶農村商業銀行回歸内地A股市場，時隔八年如今風光不在

首家香港資本市場上市的内地農商銀行——重慶農村商業銀行（03618-HK）有望再獲首家“A+H”農村商銀行的稱號（以下簡稱：重慶農商銀行）。

今年1月2日，重慶農商銀行首次披露A股上市招股說明書，十個月後，也就是10月12日，該行更新A股招股說明書，根據上市流程，接下來重慶農商銀行有望進入初審會，這也離回歸A股的目標更近一步。

發展出現疲軟，風光恍如“隔世”

根據更新後的申報稿，此次回A重慶農商銀行擬發行13.57億股股份，擬發行股份佔發行後總股本的11.95%。

重慶農商銀行前身是重慶市信用聯社及39個區縣信用社、農村合作銀行，其成立於2008年。於2010年重慶農商銀行奔赴港上市，成為内地首家H股上市農商銀行。其實，在内地的農商銀行中，重慶農商銀行算是佼佼者，資產規模領先一眾城商銀行。以2017年末的數據進行比較，重慶農商銀行以9057.78億元人民幣（單位下同）的資產規模位居農商銀行榜首，比排名第二的北京農商銀行要高出近800多億元；不僅如此，以這樣的成績就是在城商銀行中也能闖進前十名，僅次於徽商銀行9081億元。

然而，成績輝煌的重慶農商銀行近年來的發展也是略顯疲憊。

根據中期財報數據顯示，截至6月30日，重慶農商行資產總額對比去年同期僅增長0.32%，而去年同期增速為6.51%；淨利潤增速對比去年也是有所下降，今年上半年增速為5.45%，而去年同期為10.18%；此外，作為中間業務收入指標的手續費及傭金淨收入下滑幅度對比去年同期1.94%的下滑幅度擴大至3.54%。

分攤到具體各項指標，重慶農商銀行的表現也和不理想。

從盈利能力指標上看，今年上半年，重慶農商銀行年化平均資產回報率下滑0.04%，加權平均股東權益回報率下滑1.67%，手續費及傭金淨收入佔營業收入比率下滑1.69%，其中，成本佔收入比下滑幅度為3.52%，是各項指標中下滑最多的一項。

從成本支出方面來看，重慶農商銀行業面臨著令地方銀行所頭疼的“招攬存款”問題。銀行資金成本不斷上升，自身資金也時不時出現緊張的狀況，這就需要以高成本去對外拆借。相關數據顯示，上半年6月底，個人定期存款利息支出明顯上升，從此前的2.25%上升至2.32%；活期存款同比從0.3%上升至0.31%；個人存款平均利息支出從1.72%上升至1.8%；綜合來看，上升多的主要還是定期存款。

除了存款不足，銀行拆借市場的資金也不便宜，拆借資金成本不斷上升。

不良雙升，資產質量下降

不僅在業績上重慶農商銀行疲態儘顯，該行在資產規模擴張的同時，上半年的不良貸款率和不良貸款餘額也紛紛上升，資產質量的壓力不斷增大。

根據財報數據顯示，截至2018年6月30日，重慶農商銀行不良貸款餘額為44.6億元，與2017年年底相比，增加11.6億元，增幅高達35.2%；此外，該行不良貸款率與上一年年底相比增加0.25個百分點至1.23%。

根據中國經濟網報道，近年來受國内經濟下行壓力增大及區域内部分行業信用風險暴露影響，部分中小企業及個人工商戶經營出現虧損或者資金週轉不順，使得重慶農行銀行不良貸款出現反彈。

從重慶農商銀行的貸款集中程度來看，貸款區域主要集中在重慶地區，儘管這一佔比在逐年遞減，但區域集中程度依然較高。相關數據顯示，截至2018年6月30日，重慶市内該行營業機構發放的貸款總額為3279.5億元，佔貸款總額90.54%，較2017年年底下降0.45個百分點。

併且，該行上半年單一客戶貸款集中度為6.11%，雖然較去年有所下降，但是單一集團客戶授信集中度和最大事假客戶貸款比例仍處於上升的趨勢。

此外，重慶農商銀行同樣面臨著有效信貸不足的局面，截至2018年6月30日，該行存貸比為57.49%較去年下降1.64個百分點。

綜上來看，近幾年重慶農商銀行無論是在業績發展還是資產質量方面都表現出不足的地方。，該行近年來也通過發債、定增等多渠道補充資本，資本充足率指標還算比較穩定。對於此番回歸内地A股，重慶農商銀行業表示，將所募集資金用於補充一級資本，有效提高資本充足率，在滿足日趨嚴格監管標準的同時提高自身的抗風險能力，支持銀行業務持續增長。