「你累了嗎？」超商買不到，一年狂銷億瓶...台灣藥酒王國「保力達蠻牛」揭密

撰文 ‧ 今周刊編輯團隊

「明仔載的氣力，今仔日給你攢便便。」、「你累了嗎？」一瓶勞工朋友最愛的保力達 B、熬夜必喝的蠻牛，竟能撼動資本市場的經營權？！

民國 45 年成立的保力達，在 57 年正式推出「保力達 B」上市，透過最奇特的銷售通路——檳榔攤加上工地旁流動性的「小蜜蜂」（移動貨車）販售，50 年來，很可能是全台灣賣得最好的一瓶「飲料」。

根據《今周刊》估計，透過全台超過 2 萬家的檳榔攤和各地藥局的通路販售，以及許多流動性難以計數的攤販，年銷售在 5 千萬到 1 億瓶之間，多年來，光憑這支「黑色飲料」，至少為保力達賺進數百億元。

但是，保力達的幕後老闆，幾十年來幾乎從未在公開場合出現過。直到最近，因為大量買進泰山公司的股票逼近 3 成，造成公司派大緊張，再度躍為媒體版面的焦點。

手握台灣藥酒 7 成市占 他，有錢得要死

「他有錢得要死，實力超強。」鮮少評論企業界的導演吳念真，與保力達一合作，就是超過 20 年。能夠打動吳念真，且雙方合作如此長久，陳洋想當然不是個簡單人物。

早在 50 多年前，電視機不僅還是映像管的年代，而且還是黑白電視，但陳傳黃在當時就已經主張保力達 B 一定要買下時段播放廣告，透過電視廣告的播放，加上早期市場單純，同類型商品少，保力達 B 一推出，很快就搶下藥酒市場的龍頭寶座，陳傳黃還會每個月送給員工兩瓶保力達 B，員工都當成「補藥」一樣很珍惜地帶回家。

根據民國 78 年《聯合報》報導，當年的保力達曾經一年逃漏營業稅金額達 1.6 億元，換算企業獲利至少數億元，在 30 年前，已經是嚇人的數字，當時已是全台非常知名的企業之一；但一個失神，讓保力達跌了好大一個踉蹌。

「三洋維士比」南部崛起

周潤發代言加持、威脅保力達江山

原來，保力達一直在台北立足，但沒有想到 60 年代，南部有個藥廠也生產同質性高的提神飲品，且不採保力達透過檳榔攤的營運模式，而是利用小貨車的迅速移動性，哪裡有建築工地，小貨車就開到圍牆邊，賣給工地工人的方式，快速打開南部市場，這就是「三洋維士比」的竄起。

三洋維士比這種「小蜜蜂」的打游擊模式，從南部快速蔓延，等到陳傳黃驚覺時，已經失掉大半江山，也打趴保力達的龍頭地位，加上民國 76 年維士比找來大明星周潤發，推出「福氣啦！」廣告，街頭巷尾幾乎人人琅琅上口，更是一舉攀上高峰。

挨了一記重棍的保力達，面臨創業以來最大危機，公司內部也爆發世代交替的重大衝突。

經營不走靠爸路 寧借錢買下父親公司

業界人士透露，這次的危機也讓陳傳黃深覺，公司只靠保力達 B 一個明星產品風險實在太高，於是他決定讓陳洋試試看，推出沒有酒精成分的提神飲品——「蠻牛」，廣告走截然不同的搞笑風格，靠著無厘頭式地一句「你，累了嗎？」廣告，讓過去由葡萄王旗下的「康貝特」一枝獨秀的提神飲品市場，被蠻牛一舉攻破。

陳洋接棒，一連打出二場勝仗，也讓陳傳黃決定交出經營權。但父子關係並不睦，最後，個性也和爸爸一樣硬的陳洋，決定不靠爸，而是籌錢「買」下父親手上的大半股權。從此以後，保力達的實際負責人，不再是老老闆陳傳黃，而換成兒子陳洋了。



來源：《今周刊》 1140 期

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