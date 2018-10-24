港股反覆跌逾96點U+A0U+A0 舜宇光學挫4.6%

經過過去兩天股價大上大落後，10月24日港股表現反覆。開市先現輕微高開54.62點，但很快轉升為跌，於10:46左右曾低見25194.29點，最多跌28.33點；之後顯著回彈，於11:33升至日內高位25653.36點，最多升306.81點。可惜下午啟市後，跌勢再現，收市報25249.78點，跌96.77點或0.38%；成交金額912.3億港元。

恒生國企指數收市報10226.41點，跌8.49點或0.08%。

10月恒生指數期貨於15:55報25244點，跌92點，未平倉合約逾16.8萬張。

11月恒生指數期貨報25259點，跌86點，未平倉合約逾1.2萬張。

騰訊(00700-HK)連跌兩天，收市報275.8港元，跌2港元或0.7%。日前有報導指騰訊擬放緩投資業務，對此騰訊回應今年來投資持續發展，目前正在同時進行的投資項目超過30個。另外外媒再次引述知情人士確認，政府已關閉審批新遊戲的「綠色通道」。富瑞(Jefferies)下調騰訊今明兩年盈利預測，分別為每股跌7%及10%，目標價由460港元大降至385港元。

中國建設銀行(00939-HK)收市報6.22港元，升0.02港元或0.3%。中國平安(02318-HK)收市報75.9港元，沒有升跌。

舜宇光學(02382-HK)顯著下挫，跌4.6%或3.8港元，收市報78.5港元。內地A股同業歐菲科技(002456-SZ)擬藉全購富士天津進軍車載鏡頭業務，市場憂慮行業競爭加劇，舜宇光學股價下挫。摩根士丹利認為短期對舜宇光學影響有限，維持目標價95港元。

原油價格昨天顯著下滑，油股亦普遍下挫。中國海洋石油(00883-HK)收市報13.58港元，跌0.54港元或3.8%；中國石油(00857-HK)收市報5.81港元，跌0.11港元或1.9%。布蘭特原油於10月23日每桶急挫4.2%或3.39美元，跌至76.44美元。經濟學人能源分析師Peter Kiernan表示，環球股市疲弱，市場開始關注2019年對原油需求量亦會減弱。此外，沙特阿拉伯再次保證，即使美國將於11月向伊朗開始石油禁運，沙特將有能力補充有關原油的短缺。

海螺水泥(00914-HK)亦挫3.4%或1.4港元，收市報39.65港元。