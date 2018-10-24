【華冠投顧】台股接下來很有機會的族群，請站好站滿。

何丞唐 分析師

美股震盪以來，包括費半指數 10 月份開始下跌超過 10%，NASDAQ 下跌超過 8%、標普下跌超過 6%、道瓊下跌超過 5%，歐洲股市也創低，因國際股市不穩，也連帶影響亞股與台股的氣勢與走勢。

台股周三初步止穩，終場加權指數小跌 15 點，收在 9759 點，成交量為 1234 億元。

個股當中，2330 台積電、6505 台塑化、2882 國泰金等穩盤；光學股 3008 大立光、3406 玉晶光、3630 新鉅科、3019 亞光、3504 揚明光等起步反彈；被動元件包括 2327 國巨、2492 華新科則續弱。

昨日外資在台股現貨又賣超 131 億元，今日賣超 63 億元，累計 10 月以來賣超達 1400 億元。經濟數據方面，近期公佈多項指標下滑，顯示在產業面及信心面皆有鬆動，後續看大盤跌幅收斂狀況，跌深開始反彈、具題材及旺季效應族群個股將率先表現。

各位沒講你不知道，大盤已創下一年半以來收盤最低。這波盤中最低是 9740 點，不用再跟你講什麼股票創新低了吧，2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂，現在這些都是當沖率很高的股票，我在 2327 國巨 1000 元的時候，我說我最笨、最不會做生意，在被動元件高點的時候潑你冷水，全市場第一個講被動元件、矽晶圓是新一代「景氣循環股」的，在這裡，你也開始聽到有人這樣講了，都沒關係，能幫到大家就好。當時，被動元件的利多滿天飛，但是我從產業面跟你分析，也跟你講當時國巨在 1000 元的時候，已完成 3026 禾伸堂 18 年前的「未境之功」，都記得吧。所以說，人類唯一從歷史上學的教訓，就是學不到任何教訓，因為重覆的事情老是一直在發生。

愛因斯坦也說什麼是瘋子？就是重覆做同樣的事情，卻還期待出現不同的結果。如果你的操作思維與模式，是一買就套、一套就砍、一砍就賠，買、套、砍、賠 - 不斷重覆這樣的過程，卻還期待你的投資會有穩穩的獲利或是穩穩的幸福？那你應該要好好思考，哪裡可以讓你找到改變的方法；接下來光學族群很有機會，你總要先站好站滿吧！招兵買馬中。

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