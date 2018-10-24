【華冠投顧】盤後分析：外資續賣 失守前低

劉彥良 分析師

昨晚美股破底，今天台股跟進，所幸在政府基金護盤以陸股回穩下，台股再度留下影線。只是誠如我昨天說的獨木難撐大局，只靠政府基金不夠，而且政府基金是護盤而非拉盤，重點還是內資、外資能否回頭共襄盛舉。

外資今年已來持續賣超台股已突破 3000 億元，今天再賣超 63.6 億元，國際變數一連串，外資寧可把錢從新興亞洲抽出來流回美國，也成為壓抑台股表現最大的力量。

人氣指標的國巨 (2327) 和華新科 (2492) 再創新低而且收全場最低，即使股價表現弱勢但每天的當沖比還是高到嚇死人，此外融資餘額也沒有明顯退場的跡象，籌碼面還是相當糟。也許很多人還是會以本益比來形容它們的價值，但景氣循環股在低本益比的時候往往也就是景氣高峰已過。

投信偏多的個股倒是近期表現相對強勁，像是台表科 (6278)、瑞儀(6176)、台達電(2308)、頎邦(6147)、潤泰材(8463) 和美律 (2439) 等，投信要符合持股至少 7 成的規定，就算盤勢再不穩也還是要買，所以這些個股就是投資朋友可以持續留意的對象。

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