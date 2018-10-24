【日盛投顧】指標位處超跌區醞釀反彈

◆盤勢分析

1. 週三台股開平高殺低後拉高震盪，最高點 9,809 點未收復 5 日線（9,876 點）、10 日線（9,910 點）、月線（10,355 點）、2 年線（10,390 點）、季線（10,714 點）、年線（10,791 點）及半年線（10,803 點），最低點 9,667 點失守 10/12 低點 9,740 點及 10/19 低點 9,762 點，終場指數下跌 15.80 點，跌幅 0.16%，收在 9,759.40 點，成交金額為 1,234.75 億元，大於 5 日均量（1,107 億元）及 20 日均量（1,221 億元）。OTC 跌幅 0.44%，收在 115.74 點。三大法人合計賣超 79.06 億元：外資賣超 63.60 億元、投信賣超 7.86 億元、自營商賣超 7.59 億元。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

（2）、均線：支撐為 9,600 點附近，壓力為 5 日線至 10 日線。

（3）、技術指標：KD 開口閉合，9 日 K 值（19）位處超賣區，後勢醞釀反彈。

3. 選股方向可留意半導體、網通、PCB、蘋概、工業 4.0、Tesla、運輸、原物料、金融、生技、越概股、自行車等。

半導體、蘋概、光學、PCB、網通、Tesla、越概、風電相對抗跌

1. 半導體：可留意封測與導線架 6239 力成、2351 順德及 IC 設計 3034 聯詠、3443 創意、2458 義隆電、4947 昂寶 - KY、6462 神盾、3035 智原、3227 原相、3527 聚積、6435 大中、5299 杰力、3317 尼克森、3545 敦泰、3141 晶宏、4968 立積、5269 祥碩、6415 矽力 - KY 等。

2. 蘋概：耶誕節消費旺季將至，蘋果供應鏈如 6176 瑞儀、5264 鎧勝 - KY、2382 廣達、2439 美律、3673TPK-KY、3406 玉晶光、2356 英業達、3008 大立光、2474 可成、4958 臻鼎 - KY、2360 致茂、3105 穩懋、6271 同欣電等可望受惠。

3. 光學：週三族群整齊度夠，相關公司有 3019 亞光、3362 先進光、6209 今國光、3630 新鉅科等。

4. 網通：5G 及車用長線需求可期，可注意 6285 啟碁、5388 中磊、4977 眾達 - KY 等。

5.PCB：INTEL 處理器缺貨帶動 ABF 基板供不應求，相關公司如 3037 欣興、3189 景碩、8046 南電等。

6.Tesla：Tesla 預期財報優，出貨量逐步攀升，供應鏈 1536 和大、3665 貿聯 - KY、3003 健和興、2421 建準、8349 恒耀、3019 亞光等營運可期。

7. 工業 4.0：工業自動化需求長線仍將持續成長，2308 台達電、6414 樺漢、2049 上銀、1590 亞德客 - KY、1597 直得等相對受惠。

8. 生技：行政院生技產業策略諮議委員會議 (BTC 會議) 長線對生技業帶來政策性利多，可留意包括原料藥 4119 旭富、疫苗 4142 國光生、6547 高端疫苗、新藥 4180 安成藥、4157 太景 *-KY、1760 寶齡富錦、4123 晟德、4162 智擎、1795 美時、4147 中裕、4130 健亞、3176 基亞、4174 浩鼎、1701 中化、醫材 4107 邦特、4736 泰博、6452 康友 - KY、保健食品 8436 大江、4743 合一、醫美 4137 麗豐 - KY、4190 佐登 - KY、1786 科妍。

9. 越概：越南在中美貿易戰中相對受惠，相關概念股包括 1402 遠東新、9910 豐泰、9938 百和、1434 福懋、4426 利勤、1477 聚陽、1476 儒鴻、4401 東隆興等。

10. 內需：受貿易戰影響較低，相關公司包括 2633 台灣高鐵、1216 統一、2912 統一超、8341 日友等。