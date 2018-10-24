【華冠投顧】武傑電台:台股再破低點!持續震盪!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 6147 頎邦、2481 強茂、2308 台達電、2327 國巨、6143 振曜。

台股盤勢分析:

安全期 7

國際消息利空淡化下，台北股市開盤下跌不到 - 1 點開出，但是還是恐荒賣壓湧出下，指數再破低點 9740 點；隨後受到程式交易的賣壓下，指數一度大跌逾百點。9：30 低檔買盤開始轉強，指數震盪走高，終場小跌 - 15 點作收，收在 9759 點，成交量 1234 億。

雖然昨晚美股強拉尾盤，受亞股早盤紛紛紅盤開出；但是台股還是在恐荒賣壓下，指數一度再破新低。早盤破底後，更是引發程式交易賣壓；但是一如我們昨天說的… 對多頭而言，有非守不可的壓力。屆時才是表現出國家隊『護盤』的決心!! 今天 9740 點算是守住，不過對於今天的表現，只能說…『還有進步空間』。展望下半周，在外資持續加碼貨期多單下；對多頭而言…『攻擊才是最好的防守』!

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今天盤面上個股:

強勢的個股有:

5264 鎧勝 KY、3504 揚明光、1477 聚陽、8044 網家、3362 先進光、2439 美律… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

2456 奇力新、3105 穩懋、2455 全新、9914 美利達、6452 康友 KY、2027 大成鋼… 等，今天台股創最大跌幅，很多股票都跌停，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

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