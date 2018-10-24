【華冠投顧】台股破底，光學股逆勢急漲當先鋒!

2 周前帶您避開台股暴跌，上周告訴您別亂搶反彈，到上周五預告: 本周會有最好的買點! 大盤今日最低到 9667 點，破底! 收盤 9759 點，成交量 1234 億元。

請問各位來到這邊是低檔區還是高檔區? 應該買? 還是賣? 很簡單的問題。現在買，股票會一檔接一檔的噴，可以買得安心，放的放心，要全力進場，未來漲上去才免去追高風險，本周還有 2 天佈局時間，還會震，一定要趁機買，一定要賺，好好把握。逆勢強勢族群: 蘋概股: 美律 (2439)，玉晶光 (3406)，大立光 (3008)，欣興 (3037)，台郡 (6269)，電動車: 立凱 (5227)，貿聯 (3665)，康普 (4739)，美琪瑪 (4721)，和大 (1536)，光學鏡頭股: 揚明光 (3504)，聯一光 (3441)，今國光 (6209)，先進光 (3362)，亞光 (3019) 等逆勢上漲當先鋒部隊。另外另有被動元件，矽晶圓等持續弱勢，國巨 (2327)，華新科 (2492)，信昌電 (6173)，合晶 (6182)，嘉晶 (3016)，中美晶 (5483) 等股價續跌，但來到這裡也別亂賣，等反彈再高出!

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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