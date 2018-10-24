標普：A股下滑股權質押活動風險上升

標普發表報告指出，A股下滑，中國的股權質押活動風險正在增加。內地以股權質押取得貸款活動相當普遍，可視為另類信貸風險，對流動性帶來壓力，為中國企業帶來不少挑戰。

上市公司或個人大股東，將其股份質押予銀行或其他金融機構以借取貸款的做法相當普遍。然而當股價下滑，借貸人需要增加其抵押品。追補孖展或會令企業或主要股東面對流動性緊張，損失了主要資產，以至股權轉讓等潛在風險。標普分析師Cindy Huang指出，今年涉及在岸信貸市場違約的上市公司，相當部分也有進行股權質押活動。

至2018年9月底，市值約5萬億元人民幣的股價被質押作借貸之用，相當於A股總市值約10%；而87%屬於私營企業。這較今年初收緊相關政策前已錄得相當跌幅。今年以來，A股市場波動已引來對事件的關注。

股市下滑引發追補孖展差額，借貸人需要找來現金或其他質押品，以防止被清倉。財政困難的大股東或會透過上市公司派發高息融資，令企業產生財政負擔。重資本的行業如工程、建築和房地產，在股權質擇活動上趨向活躍；約20-25%的地產物業和資本用於質押以進行借貸。私營企業中的科技服務和零售業也有較高的股權質押比率。

標普環球評級中國區專家Chang Li指出，私營企業融資渠道較弱，其財務管理亦較進取，因此在股權質押活動上較為積極參與。

跌市下為防止大範圍強制性沽售股份，中央近期採取行動協助面對追加孖展的企業，包括提供過橋貸款，委託貸款，或直接收購企業債務或股權；但至今沒有具體資料披露如何落實，那些企業受惠。但無論如何，那些基礎及財政薄弱的企業依然難以受惠，始終投資者是會作出挑選。