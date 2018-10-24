ASM太平洋現跌3.6% 野村、中金狠砍目標價38%

ASM 太平洋 (0522-HK) 遭野村和中金公司調降目標價，其中中金下調幅度高達 38%，今 (24) 日股價一度跌逾 4%，截至下午發稿，報港幣 73.35 元，跌 3.296%。

圖：新浪財經

野村發表最新報告，承認 4 月份時將 ASM 太平洋評級提升的決定是錯誤的，其後股價調整 26%，同期恒指僅跌 15%，主要原因是集團訂單已見頂。

不過，該行認為，ASM 太平洋明年仍有機會實現盈餘成長，與股價表現相反。該行分別下調其 2018 和 2019 年每股盈餘預測 3.5% 和 5.4%，以反映稅務成本上升和因 SMT 業務銷售增加導致的毛利率下跌，目標價由港幣 125 元下調至 110 元，意味著仍有 45% 的上漲空間，維持「買入」評級。

野村表示，明年 ASM 太平洋半導體業務將會相對穩定，因為集團仍在擴展先進封裝 (advanced packaging)，汽車電子業務正在增長；而且大陸客戶可獲得相關補貼。

此外，中金報告預料，ASM 太平洋第三季盈餘表現符合預期，收入年增 5%，季增 2%，預估毛利率季跌 2.3 個百分點，與預期相符。不過，自第四季起，收入成長將轉負數，反映該行對明年全球半導體開支的審慎看法。

由於行業增長已經放緩，中金下修 ASM 太平洋明年盈餘預測 16%，料明年收入及純利分別倒退 3% 及 11%。

中金並下調 ASM 太平洋市值基礎，由明年預測本益比 20 倍降至 14.6 倍，目標價相應下調 38% 至港幣 100 元。但市值仍具吸引力，維持「推薦」評級。

