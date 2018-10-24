【大行報告】中泰證券：建設銀行(601939-CN)業績穩健增長 符合預期

中泰證券發表研報指，建設銀行(601939-CN)公佈3季業績報，其亮點在於業績增速平穩向上;息差在資產端的帶動下環比上行;及核心一級資本充足率上升。其不足在於單季年化不良淨生成環比上行20bp及連續兩個季度上升。

研報指出，1Q18-3Q18營收和PPOP同比增速繼續上行，歸母淨利潤同比增速自16年來保持穩健向上趨勢。正向貢獻業績的因子有規模、息差、成本、稅收。其中，邊際對業績貢獻改善的是：規模保持持續增長;非息負向貢獻程度減弱;成本管控良好，對業績轉為正向貢獻及稅收的正向貢獻力度持續增強。邊際貢獻減弱的是：息差對業績的正向貢獻程度減弱及繼續加大撥備計提力度，撥備對業績的負向貢獻力度增強。

此外，淨利息收入環比+8.1%，生息資產環比+2.6%，測算的時點單季年化淨息差環比上行14bp至2.22%。息差環比走闊主要是資產端收益率回升，中泰預計主要是公司持續發力零售有關，零售貸款佔比提升以及較高收益的地方債增配較多(相較於國債收益率)。同時負債端核心負債佔比下降推升付息率水平上行，但建行較高的存款佔比仍使計息負債付息率整體處於較低水平。

研報認為，建行資產質量穩健，且對不良認定較為嚴格，作為四大行優秀代表，經營積極穩健，是中泰力推銀行股之一，建議投資者重點關注。