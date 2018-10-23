證券時報：參與中國千億資管計劃的名單曝光 中信國泰君安等在列

據證券時報旗下新媒體--“券商中國”周二稍晚報導，參與紓解股權質押風險的千億資管計劃的券商名單已明確，中信證券(600030-CN)(06030-HK)、國泰君安(601211-CN)(02611-HK)等11家大型券商將參與，均為上市券商。

報導指出，除上述兩家外，還有海通證券(600837-CN)(06837-HK)、申萬宏源(000166-CN)、銀河證券(601881-CN)(06881-HK)、華泰證券(601688-CN)(06886-HK)、國信證券(002736-CN)、招商證券(600999-CN)(06099-HK)、廣發證券(000776-CN)(01776-HK)、中信建投(601066-CN)、中金公司(03908-HK)九家。

報導稱，這些券商基本都是凈資本排名靠前、或者股票質押業務規模靠前的大券商，有的承諾出資不超20億元人民幣，有的意向出資25億元等。

報導指出，這些資管計劃可以投資股權、也可以投資債權，還可以通過並購重組介入，優先支持優質的民營上市公司解決股權質押困難，同時對券商來說也意味著業務機會。

證券業協會周一晚間稱，已初步形成證券行業支持民營企業發展集合資產管理計劃的意向性方案，首次由11家證券公司達成意向出資210億元設立母資管計劃，作為引導資金支持各家券商分別設立若幹子資管計劃，通過吸引銀行、保險、國有企業和政府平台等資金投資，形成1,000億元總規模的資管計劃。

路透上海10月23日