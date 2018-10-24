台灣主要報紙重要財經新聞 2018年10月24日

全球最強、看回不回的美股，真的回不去了嗎？美股周一收黑，連 4 個交易日走跌，摩根士丹利（Morgan Stanley，大摩）認為跌勢可能還沒結束，上周強勁反彈只是「死貓跳」（Dead Cat Bounce），年底聖誕行情也恐落空。

受到美國退出與俄羅斯簽署「中程飛彈協議」、美艦駛入台灣海峽等因素影響，觸動市場對於地緣政治風險的敏感神經，造成亞股昨（23）日普遍大跌，外資大賣台股 132 億元，衝擊台股重挫 2%、收 9,775 點。法人預警，台股未來表現恐將持續探底。

為台灣尋找新資金動能，金管會再出招。金管會主委顧立雄 23 日表示，將修改投信投顧法，允許投信業募集發行不動產投資信託基金（REITs），未來可引導資金投資國內外不動產及國內公共建設；另外在風力發電募資上，則用金融資產證券化來放大融資能量。



經濟日報

貿易戰衝擊 鋼廠外銷接單大衰退

外資砍殺台股 大賣 132 億

台積淪提款機 外資連 13 賣

工商時報

金管會出招 引資入公建風電

REITs 採日本模式 金融業叫好

全球綠油油 美股早盤重摔

聯合報

轉單效應 我輸美鋁品增 3 倍

9 月製造業指數 連 27 紅

美中新冷戰 全球股市震盪

蘋果日報

美股「死貓跳」 難有聖誕行情

台股 9800 失守 台幣恐貶回 31 元

iPhone XR 出貨量估打敗 i8

中國時報

美艦秀肌肉 台港滬跌逾 2％

台商資金無遠弗屆 控管明年出爐

外銀提醒員工 赴陸出差請三思

自由時報

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