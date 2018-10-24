【大慶證券】盤前分析－國際利空不斷 台股保守以待



◆盤勢分析

受到地緣政治、軍事風險、義大利債務、貿易戰暫無解、部分企業財報展望不佳等問題，加上歐洲及亞洲股市普遍大跌影響，昨日美股開低後一路下挫，四大指數盤中跌幅一度超過 2%，所幸大跌後出現低接買盤進場，尾盤跌幅收斂，四大指數終場分別下跌 0.42~0.53% 不等。近期國際上紛擾不斷，造成全球股市動盪不安，美國本週將公布製造業 PMI、消費者信心終值、第三季 GDP 等數值，短線或有望緩解市場情緒，不過就技術線型來看，美股並未出現轉強訊號，短線仍建議保持觀望。

因美國放話將退出中程導彈條約並強化核武發展、美國軍艦行經台灣海峽、G20 峰會恐無助於貿易戰談判進展等問題影響，台股昨日開低走低，終場以 9775 點作收，大跌 199 點，成交量僅 1034 億元。軍事風險升高，亞股走勢疲弱，台股更是岌岌可危，包括新台幣貶勢再起、陸股跌幅超過 2%、美債殖利率維持高檔、外資賣超達 131 億元、且量能低迷，低檔承接買盤力道不足，台股短線仍以震盪整理為主，建議投資人空手觀望，保守以待。

昨日盤面上殺聲隆隆，權值股部分如：台積電、台塑化、大立光、聯發科、台達電、可成、台泥、遠東新等跌幅均在 2% 以上，受到全球經濟、政治、地緣風險急遽上升的情況下，權值股走勢短線恐難逃頹勢。其餘類股如：被動元件、矽晶圓、工具機、比特幣相關、DRAM、PA 等人氣族群表現依然弱勢，國巨、華新科、中美晶再次破底，上銀、南亞科、創意、環球晶、穩懋也都跌至所有均線之下，尚未出現止跌跡象，因此研判人氣族群短時間內還有進一步下跌的風險，投資人應保持警覺。大盤僅部分蘋概股、生技股走勢較為亮眼，受惠於 iPhone XR 開始預購、10/30 秋季新品發表會，業績動能即將轉強，瑞儀、鎧勝 - KY 分別上漲 4.2% 與 2.15%；生技股如：大江、精華、基亞、葡萄王等，在各擁業績與題材加持下，分別上漲 0.76~8.81% 不等，不過因指標股康友 - KY 連兩日跌停重挫下，類股多方氣勢恐受影響，建議保持觀望即可。總結來說，大盤尚出現轉強訊號，且盤面類股多未止跌，短線上仍建議投資人多看少做，避免蒙受損失。

