【永豐期貨】台指選擇權盤前－地緣政治風險升溫 台股重挫失守9800點

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週二下跌 206 點至 9729 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 46.2 點，電子期逆價差擴至 - 1.7 點，金融期逆價差擴至 - 6.02 點。現貨部分，三大法人賣超 163.13 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 311 口至 5153 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加 625 口至 28555 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 3095 口至 - 5589 口。

美金融股走弱拖累美股開高走低，而除了沙烏地問題外川普又再挑起美俄矛盾，加上美元指數大幅跳升，週二早盤現貨開盤直接跳空開低隨即跌破 9900 點大關，且亞股中如日韓股市同步創下波段新低，也拖累台股早盤急殺超過 150 點，美國艦隊通過台灣海峽且陸艦尾隨消息挑起台海緊張情緒，恐慌性賣壓導致台股盤中跌點持續擴大，且電子股持續成為外資提款機，盤中蘋概股跌勢加劇且半導體股也同步走軟，加上被動元件龍頭國巨與華新科雙雙創下波段新低沖擊市場信心，盤中台指期更是逆價差擴大創下 10 月合約結算後新低，尾盤指數又受到地震影響賣壓出籠帶動下以最低點作收。終場加權指數下跌 199.08 點或 1.996%，收在 9775.2 點，成交量能 1016.51 億，較前一日縮減 6.11 億。技術面來看，週二日 K 中黑並跌破前二日紅 K 下影線，雙腳支撐似乎搖搖欲墬，搭配日 KD 指標低檔轉向死亡交叉向下，指數恐將回測前波低點。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 10300 點，賣權集中在 9500 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 10400 點，賣權未平倉最大量集中在 8300 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 0.96 降至 0.87，小於中性值 1，反應籌碼面為偏空架構。買權平均隱含波動率由 17.52% 升至 18.47%，賣權平均隱含波動率由 21.29% 升至 23.46%，買賣權皆升。選擇權部位整體來看顯示為偏空預期。

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