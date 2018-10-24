中油95無鉛汽油油品理賠出爐 明年6月底前採「退一送一」辦理

針對 95 無鉛汽油油品不合格事件，中油今 (23) 日晚間公布理賠細節，中油表示，經化驗後，北部共有 159 站曾售出超標油品，只要在 10 月 1 日至 21 日期間，曾在這些加油站加過該批油品的消費者，從 11 月 1 日至明年 6 月底，可至指定的 80 處加油站與全台 9 處直銷櫃檯辦理退款，採取「退一送一」方式處理。

中油表示，此次理賠的油款部分，採取「退一送一」全數存入捷利卡方式辦理，也就是除全額退費外，另給予同等金額的油料費補償，退款時，需持加油證明正本以供核對，如發票、電子發票載具等，親送或郵寄皆可，受理後將給予消費者捷利卡，審核通過會將退費自動儲值至捷利卡。

至於對車輛的影響，中油強調，油品的銅片檢測雖超過國家標準，但對車輛引擎的供油並無直接影響，不至於對車輛造成立即危害，除非長期使用不良油品，油表才有出現不準訊號之虞，而汽車之所以會出現不準訊號的原因，是因異常油品造成油箱液位感知器偵測接點逐漸腐蝕，若消費者有與車輛液位感知器相關零件故障部份，可另檢具證明申請賠償。

中油指出，油品檢測時的「銅片測試」，是在攝氏 50 度中浸泡 3 小時情況下進行測試，國家規範分為 1-4 級，級數愈低愈接近標準值，此次測試在 2 級，而實際上一般汽車的油箱溫度為常溫，油箱液位感知器材質屬銅合金，檢測時採純銅，又屬高溫，標準嚴格很多，對一般汽車影響極其有限。

中油自 10 月 19 日至 23 日期間，已取樣化驗基隆、大台北地區、桃園、新竹、苗栗等地加油站，共有 159 座直營及加盟站有 95 無鉛汽油銅片試驗不符標準，而後已完成抽換儲或複驗，目前所有北部地區加油站已全數符合 95 無鉛汽油國家標準，95 無鉛汽油恢復正常供售。