身陷處方藥風波，雲南白藥業績或將進一步承壓

日前，@科普醫生博雅在新浪微博上發佈的一則訊息在各大社交圈引起軒然大波。該博主被認證為三甲醫院血液科執業醫師，於微博中透露自己於超市購物時，發現知名牙膏品牌雲南白藥（000538-CN）牙膏中含有止血西藥成分——氨甲環酸。（該條微博已删除）

雲南白藥牙膏中含有止血西藥成分——氨甲環酸 圖源：網絡

作為處方藥，氨甲環酸必須憑職業醫師或執業助理醫師處方才可調配、購買和使用，且在臨床中有明確的不良反應，如有血栓形成和出血、腹瀉、嘔吐；註射後可有視力模糊、頭痛、頭暈、疲乏等中樞神經係統症狀。

可靠的身份加持、加上言之鑿鑿的控訴，微博上的輿論很快兩極分化。有網友認為雲南白藥涉嫌欺詐，宣傳“中藥止血”就不該加入西藥成分，何況該成分還有明確不良反應；另有網友認為牙膏屬於化妝品，國家規定該成分可以添加；兼有觀點認為，“不談劑量說有毒”都是耍流氓，牙膏隻在口腔停留一會兒人體又能吸收多少？

眾網友角度不一又各有道理，一時間倒難說清是非對錯。但有一點可以肯定，雲南白藥這個品牌的知名度恐怕已經又上了一個新台階，隻可惜市場的認知卻偏向負面。對雲南白藥來說，這可不是什麽好消息！

高宣傳費用，低研發投入

有媒體統計，2016年、2017年及2018年上半年，雲南白藥於廣告宣傳一項上花費分别為7.07億元、6.89億元和3.59億元，而2016年雲南白藥全年的扣非淨利潤才27億元，2017年也僅為27.81億元。雲南白藥對廣告宣傳的重視由此可見一斑，正面市場形象之於雲南白藥的價值也不用贅言。而眼下，雲南白藥苦心經營的形象卻面臨著“人設崩塌”。

目前，雲南白藥僅回應稱“我們沒有欺騙消費者的意思”，但對於該止血成分在牙膏中的劑量，是否有害人體及宣傳失實等關註焦點卻沒有作出回應，故此讓市場感覺回應頗為無力。更令人意外的是，每年上億上億的進行廣告宣傳的雲南白藥，今年上半年的研發投入僅為5253萬元，這還是較2017年同期增長了29.3%的結果。

雲南白藥2018年上半年研發投入僅為5253萬元 圖源：深交所

一般來說，牙膏功效越復雜多樣，牙膏售價越高。如除美白、清新功效外額外具有抗紅腫功效的歐樂B牙膏售價可高達45元/件，僅具有美白、清新功效的牙膏售價多在20元以下。目前雲南白藥的單件售價在30元左右，但除美白、清新外隻有一個模棱兩可的護理功效。隨著市場的進一步細分，雲南白藥於產品上如不能及時推陳出新，很難保證消費者會繼續對30元的高價牙膏買賬。

復牌在即，雲南白藥市值或縮水？

今年9月19日，雲南白藥因擬吸收合併白藥控股進入停牌期。《證券日報》曾撰文指出，雲南白藥停牌前最後一個交易日的股價僅為70.23元，較2018年最高股價120.5元已下跌超四成。考慮到九、十月以來A股大盤不斷走低的整體環境，最遲將在2018年11月2日恢復交易的雲南白藥的前景併不樂觀。

從業績看，2013年以來雲南白藥的營業總收入年增幅分别為14.48%、18.96%、10.23%、8.07%和8.50%，營收增速已經放緩至10%以内。此外，雲南白藥2018年上半年實現扣非淨利潤14.19億元，較2017年同期下降0.17億元。雖然跌幅併不明顯，但這卻是2011年以來雲南白藥扣費淨利潤首次出現下滑！以上指標說明，雲南白藥的業績增長已然承壓。内憂外患，雲南白藥又遭遇處方藥風波，復牌後會不會迎來股價進一步的下跌著實難說。

今年以來雲南白藥股價走勢 圖源：同花順財經

說起來，自上個世紀90年代外資品牌侵入中國市場以來，留給民族牙膏品牌的生存空間就越來越窄。根據中國口腔清潔護理用品協會發佈的數據，高露潔、佳潔士等外資牙膏品牌長期佔據著國内60%以上的牙膏市場，剩下不到1/3的市場要被雲南白藥、兩面針、田七等一眾民族牙膏品牌共享。雲南白藥發展還算是民族牙膏品牌中較好的，慘如兩面針者，已經連續12年處於虧損狀態。

2017年中國提出“品牌強國計劃”，希望通過全方面升級中國品牌，全面提升中國品牌在國際市場的影響力和傳播力。這是面向各行各行的計劃，牙膏產業也不應例外。遺憾的是從眼下情況看，“雲南白藥”們或許還有一段不短的路要走！