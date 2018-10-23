【華冠投顧】盤後分析：獨木難撐 破底危機再起

劉彥良 分析師

受國際變數影響亞股全面走低，道瓊電子盤亦下挫 1%，台股雖有政府基金極力護盤，但終究獨木難撐大局。台股終場開低走低重挫 199 點並收全場最低 9775 點，前低 9740 點近在眼前，破底危機再起，要小心新一輪停損賣壓出籠。

上市櫃合計近 1300 家走跌，從成交量僅 1015 億元來看，無論內、外資的信心都沒有回籠。P/C ratio 已連 13 個交易日小於 1，散戶持續看多台股，所以即使這波融資已大減，後續仍要提防破底後的多殺多。

昨天提及漲價概念股即使破底後收腳甚至環球晶 (6488) 上演破底翻，唯籌碼面未改善加上當沖盛行，自然難以扭轉空方趨勢。結果今天它們又開始轉弱，甚至國巨 (2327) 和華新科 (2492) 再度破底。常看到有人會以本益比很低來當做一路攤平買進被動元件的原因，不過景氣循環股的買點是在低本益比的時候嗎？這個部分就讓投資朋友自己想想看、做做功課。

如果只做多的投資朋友，建議最近還是要多看少做，即使外資和投信聯手力拱的台航 (2617)，最近也僅僅維持強勢整理而已，所以我們選擇獲利出清，目前空手觀望等待好時機再出手。

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