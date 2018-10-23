【華冠投顧】台股-招兵買馬 起義來歸

何丞唐 分析師

美股周一漲跌互見，早盤亞股表現不佳，台股也應聲下挫，權值股再度首當其衝，電、金皆墨，2330 台積電、3008 大立光、2408 南亞科、2327 國巨等向下發展，加權指數跌幅擴大，終場下跌 199 點或 1.99%，收在 9775 點，成交量為 1015 億元。

盤面上，生技股 3176 基亞、1565 精華、8436 大江、1786 科妍逆勢收紅，但 6452 康友 - KY 遭大戶出貨，來到跌停板並爆歷史天量；新股 6640 均華及 6654 天正因盤面不佳，蜜月行情也受影響，分別上漲 6.5% 及 0.68%；今日跌幅較重的為 3105 穩懋、6573 虹揚 - KY、3529 力旺、6451 訊芯 - KY、3122 笙泉。

台股近期偏弱進行整理，再度下探前波低點，接下來為第 3 季財報密集公佈期，市場將回歸基本面關注，在系統性風險下，反為好機會找出本質好、籌碼相對安定的底部個股。

這波大盤跌破萬點之後，上周有四度挑戰萬點的關卡，但功敗垂成，而且台股近期的股票漲得比較零星。那其中包括生技股當中的 3176 基亞、6578 達邦蛋。10 月份一開始，我請你將「黃銅換黃金」的資金，一起「時來運轉」，這記得吧，在大盤崩跌的候，除非你放空，不然就是買生技股。

現在大盤震盪時期，你應該要趁時站對位置，老師也準備「招兵買馬」，起義來歸吧！

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