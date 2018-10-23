【日盛投顧】震盪築底後有機會反彈

◆盤勢分析

1. 美股盤後期指下跌，亞股早盤開低，週二台股開低震盪，最高點 9,912 點未收復 5 日線（9,920 點）、10 日線（9,980 點）、2 年線（10,389 點）、月線（10,416 點）、季線（10,736 點）、年線（10,795 點）及半年線（10,809 點），最低點 9,775 點守穩 10/12 低點 9,740 點及 10/19 低點 9,762 點，有機會打出三重底，終場指數下跌 199.08 點，跌幅 2.00%，收在 9,775.20 點，成交金額為 1,015.40 億元，小於 5 日均量（1,087 億元）及 20 日均量（1,216 億元）。OTC 跌幅 1.97%，收在 116.25 點。三大法人合計賣超 163.37 億元：外資賣超 132.07 億元、投信賣超 7.18 億元、自營商賣超 24.13 億元。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

（1）、量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

（2）、均線：支撐為 9,600 點至 9,700 點，壓力為 5 日線至 10 日線。

（3）、技術指標：KD 開口閉合，9 日 K 值（18）位處超賣區，後勢有機會反彈。

3. 選股方向可留意半導體、網通、PCB、蘋概、工業 4.0、Tesla、運輸、原物料、金融、生技、越概股、自行車等。

蘋概、半導體、被動元件、網通、生技、內需、運輸相對抗跌

1. 蘋概：耶誕節消費旺季將至，蘋果供應鏈如 6176 瑞儀、5264 鎧勝 - KY、2382 廣達、2439 美律、3008 大立光、2474 可成、4958 臻鼎 - KY、5264 鎧勝 - KY、2360 致茂、3105 穩懋、6271 同欣電等可望受惠。

2. 半導體：可留意晶圓代工 2330 台積電、5347 世界、矽晶圓 6488 環球晶、3532 台勝科、6182 合晶、5483 中美晶及 IC 設計 3034 聯詠、4947 昂寶 - KY、6462 神盾、3035 智原、3227 原相、3527 聚積、3443 創意、5269 祥碩、6435 大中、5299 杰力、3317 尼克森、3545 敦泰、2458 義隆電、3141 晶宏、2363 矽統等。

3. 被動元件：族群平均跌幅為近一季最大，2327 國巨、2492 華新科、5317 凱美、2375 智寶、6175 立敦、3026 禾伸堂、2456 奇力新、6127 九豪、6155 鈞寶、8163 達方、5255 美桀等或有機會回彈。

4. 網通：5G 及車用長線需求可期，可注意 6285 啟碁、5388 中磊、4977 眾達 - KY 等。

5. 生技：行政院生技產業策略諮議委員會議 (BTC 會議) 長線對生技業帶來政策性利多，可留意包括原料藥 4119 旭富、疫苗 4142 國光生、6547 高端疫苗、新藥 4180 安成藥、4157 太景 *-KY、1760 寶齡富錦、4123 晟德、4162 智擎、1795 美時、4147 中裕、4130 健亞、3176 基亞、4174 浩鼎、1701 中化、醫材 4107 邦特、4736 泰博、6452 康友 - KY、保健食品 8436 大江、4743 合一、醫美 4137 麗豐 - KY、4190 佐登 - KY、1786 科妍。

6. 內需：受貿易戰影響較低，相關公司包括 2633 台灣高鐵、1216 統一、2912 統一超、8341 日友等。

7. 運輸：年底前趕出貨，運輸需求增強，2603 長榮、2609 陽明、2606 裕民、2612 中航、2605 新興、2637 慧洋 - KY、2601 益航等可望受惠。

8. 綠能：國家政策加持，風電 9958 世紀鋼、3708 上緯投控、1589 永冠 - KY、2013 中鋼構、2031 新光鋼、3023 信邦等。

9. 越概：越南在中美貿易戰中相對受惠，相關概念股包括 1402 遠東新、9910 豐泰、9938 百和、1434 福懋、4426 利勤、1477 聚陽、1476 儒鴻、4401 東隆興等。