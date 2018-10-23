與恒大決裂後FF宣佈裁員減薪 賈躍亭年薪減至1美元

Faraday Future公佈有關業務重整之聲明。近日，由於投資方恒大違約，在沒有合法依據下拒絕履行此前已經簽署的協議並支付其承諾的款項，導致Faraday Future(FF)出現財務困難，從而宣布了一項重新調整其業務目標和聚焦核心業務的計劃，以確保公司的可持續發展。在成功完成新一輪融資之前，FF不得不臨時實施裁員和減薪的計劃。

公司裁員是一項改善流動資金，重新聚焦核心項目、保留核心團隊、以及提升工作效率和降低營運成本的必要舉措。FF知道這些即將離開公司的同事們同樣對公司做出了巨大的貢獻，對此十分感謝。

與此同時，FF也在實施全員減薪20%的計劃，時薪員工也將會減少20%的時薪，在符合美國加州法律要求的前題下即時生效。FF承諾將會繼續監控財務狀況，並將重新評估這一決定，目標是在新一輪融資成功後恢復原來的待遇。

公司創始人和全球CEO賈躍亭先生從10月16日開始自願領取一美元年薪。與此同時，FF高管團隊也自願接受比20%幅度更大的降薪，FF為緊密團結的團隊感到自豪。

FF知道這些舉措將會對全體員工及其家庭產生直接的影響。考慮到FF的團隊在最近幾個月取得的豐碩成果，採取的上述臨時舉措是被迫和無奈的。

公司正在積極採取適當措施，包括尋求與FF擁有相同願景和價值觀的投資人融資的機會。FF致力於繼續朝著目標邁進，並繼續施行不同政策及行動來推動產品研發和業務開展，進一步開發業界領先的共享智能出行生態系統。