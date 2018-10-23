漢能宣布私有化 要約價每股不低於港幣5元 擬回A股上市

漢能移動能源控股集團今 (23) 日發布公告，鑒於漢能薄膜發電 (0566-HK) 停牌已經超過 3 年，決定對持有上市公司股票的所有投資人發出私有化要約，收購價格為每股不低於港幣 5 元，以現金收購或股票置換，私有化之後公司擬在 A 股上市。

考慮到收購價格為每股不低於港幣 5 元，據 wind 資料，按照股本 421 億股計算，漢能薄膜發電市值有望達到港幣 2105 億元。值得注意的是，停牌前，漢能薄膜發電市值為港幣 1648 億元，股價港幣 3.91 元，較現價有近 28% 的潛在溢價。

漢能 2 公司變更法定代表人，李河君仍然實際控制。北京工商局資訊顯示，漢能移動能源在 4 月 17 日發生工商變更，法定代表人由李河君變更為李偉均。此前 2 月 24 日，漢能控股也發生工商變更，法定代表人從李河君變更為黃武球，黃武球同時接替李河君擔任總經理一職。

漢能移動能源至今對外投資 37 家公司。李河君目前仍是漢能控股的董事長和大股東。

經過漢能法定代表人的一系列變更，李河君在漢能持股不在那麼明朗，但是根據漢能薄膜發電 2018 年中期業績報告，李河君仍然是公司實控人，持股高達 73.96%。按照港幣 2105 億元計算，李河君持股市值將高達港幣 1557 億元，折合人民幣 1379 億元或 199 億美元。

截至 10 月 14 日，漢能在全球累計專利申請超過 7800 件，累計授權專利超過 1700 件。

2018 年上半年，漢能薄膜發電主營業務收入與淨利均取得大幅增長，現金流狀況良好。8 月 30 日，漢能薄膜發電發佈的 2018 半年報顯示，上半年公司營收達港幣 204.15 億元，年增約 615%，淨利港幣 73.29 億元，年增 30 倍，創下歷史最佳半年業績紀錄。

鎮今年 9 月，公司與日本合作夥伴簽訂 9 億元漢瓦及 1 萬把漢傘預售合約。