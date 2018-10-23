【異動股】殼資源概念股繼續大漲 步森股份(002569-CN)等10多股漲停

今日早盤，殼資源概念股繼續大漲，截止發稿，鳳形股份(002760-CN)漲停報14.69元，凱瑞德(002072-CN)漲停報6.91元，商業城(600306-CN)漲停報6.37元，步森股份(002569-CN)漲停報11.35元，東方新星(002755-CN)漲停報13.79元，精倫電子(600355-CN)張天寶3.42元，民生控股(000416-CN)、匯源通信(000586-CN)等逾10隻個股漲停。

消息面上，證監會新聞發言人常德鵬就IPO被否企業作為標的資產參與上市公司重組交易相關政策答記者問時表示，為回應市場需求，統一與被否企業重新申報IPO的監管標準，支持優質企業參與上市公司併購重組，推動上市公司質量提升，證監會將IPO被否企業籌劃重組上市的間隔期從3年縮短為6個月。中證監將繼續深化併購重組市場化改革，服務國民經濟高質量發展。

10月22日出席中國基金業20週年論壇時，證監會主席劉士餘說，鼓勵私募股權與創投基金積極參與企業併購重組，鼓勵各類各級政府管理的投資基金、私募股權投資基金管理人和券商資管等設立股權併購基金，提升上市公司的融資便利，改善上市公司的治理結構。

而在10月21日，中國基金業協會對外明確表態，為支持私募基金管理人和證券期貨經營機構募集設立的私募基金參與市場化、法治化併購重組提供“綠色通道”服務，同日，滬深兩大交易所也雙雙發聲稱將加大對上市公司併購重組的支持力度。併購重組已經成為近一階段監管層政策口風中出現頻率最高的詞語之一。