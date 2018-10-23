【大行報告】中泰證券：債市趨勢未變 行情推動或需催化劑

中泰證券發表研報指，本週央行公開市場有300億逆回購到期。國内為數據真空期;美國將公佈10月製造業PMI、9月耐用品訂單及新屋銷售等數據，美聯儲將公佈經濟褐皮書;歐元區將公佈10月製造業PMI，歐央行將宣佈利率決議。

從週末開始，政策頻出，權益市場也在週一出現了較大反彈。與之相比，債市與基本面的相關度更強，在經濟未見觸底企穩，銀行信用擴張週期未出現拐點之前，債市收益率下行的趨勢難言結束。中泰維持此前判斷，長端利率仍有較大概率在2019年突破18年低點，配置價值依然較高。

但與此同時，如果將時間縮短至2018年四季度，特别是考慮到自9月下旬到上週末，長端利率下行已近20bp，且各種因素預期較為充分，如果能夠推動收益率再次出現一波明顯下行，恐怕需要一個催化劑。

對於短期再次推動收益率顯著下行的交易性信號，由難至易，由大到小可關註以下三個催化因素：美國經濟何時出現拐點;房地產銷售的下降何時向製造業傳導並引發工業品價格出現明顯回落;及大行資金何時再次進入其他品種債券市場。

此外，回顧利率品一週，央行在上週五重啓公開市場操作，逆回購淨投放300億元，拆借回購利率微漲，存單發行利率走高。存單發行量明顯回升帶動淨融資額回到國慶節前水平。政金債短期限品種招標較好，國債期限利差收窄至66bp。及回顧信用品一週，上週信用事件仍在爆發，但經濟金融數據較弱，長端利率下行，併帶動信用債一二級長端利率下行。其中一級市場發行環境小幅改善，淨融資額小幅波動，但依舊為正;二級市場信用利差全面收窄。