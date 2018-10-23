中央一晚豪擲2500億救民企

中美貿易戰持續，市場擔憂內地經濟進一步放緩，民營企業將難以支撐。內地財金「四巨頭」上周五罕有同日發聲力撐經濟及股市後，昨日召開的國務院常務會議，總理李克強宣布多項措施支援民營企業，包括設立民企債券融資支援工具、明年3月底前全面取消外商投資准入限制等。人民銀行即晚作出配合，再貸款和再貼現額度加碼1500億元(人民幣.下同)，改善小微及民企的信貸環境。中國證券業協會亦同時出招，公布首次由11家證券公司達成意向，形成1000億元總規模的資管計劃，協助具發展前景的上市公司紓解股權質押困難，支持民營經濟高質量發展。

隨着美國全面對進口的中國商品加徵關稅，內地經濟前景惹憂慮，並早已反映在作為經濟寒暑表的股市大瀉之上，引起中央極度關注。繼國務院副總理劉鶴上周六召開防範化解金融風險專題會議後，李克強在周一主持國務院常務會議時，要求「想企業所想、急企業所急」，提出多項措施增強企業信心和競爭力，包括進一步減少社會資本的市場准入限制，年底前全面實施新版的負面清單，「非禁即入」，以及明年3月底撤銷外資准入限制，使內外資標準一致。

人行再貸款加碼千五億

李克強又要求減少行政許可事項、簡化企業投資審批，亦須減輕企業稅費負擔，包括研究降低稅款及社保費率；提高政務服務效率，推進服務標準化、糾正隨意及一刀切執法等。

國務院會議同時決定，對有市場需求的中小金融機構加強支持再貸款、再貼現，針對目前民企融資難，由人行向專業機構提供初始資金支持，為遇到暫時困難的民企發債提供增信貸支持，條件成熟時可引入商業銀行、保險公司資金自願參與，建立風險共擔機制。

在國務院公布常務會議決定後，人民銀行即時配合，除表示會設立民營企業債券融資支援工具之外，還宣布為改善小微和民企融資環境，在今年6月增加了再貸款和再貼現額度1500億元的基礎上，將再擴大額度1500億元，發揮定向調控、精準滴灌功能，支持金融機構增加對小微及民企的信貸投放。人行在下一階段將繼續積極運用多種貨幣信貸政策工具，推動債券市場創新，令金融服務實體經濟傳導更暢通，提高民企金融可及性，為其發展營造良好的融資環境。

減稅降費力度料超美

此外，人民銀行貨幣政策委員會委員馬駿預期，中國明年減稅降費的金額可能高於國內生產總值（GDP）的1%，即較美國減稅力度更大。以去年GDP規模為82.71萬億元計算，即明年減稅降費可高達8271億元。馬駿又指出，監管部門將會明確銀行的盡職免責要求，不允許銀行以「債務違約須終身負責」為由，歧視民企貸款需要，政府亦會成立專門擔保民企貸款的基金。

信銀國際首席經濟師兼研究部總經理廖群認為，中央官員近日主要針對股市出招，早前公布第三季經濟增長6.5%，雖遜預期（6.6%），但「差不了哪裏」，可見經濟下行壓力整體仍可控。然而，廖群指出，貿易戰的後遺症未完全顯現，料第四季及明年初才會顯著反映，內地依然有空間放鬆政策，以彌補貿易戰影響，例如減稅、增加投資、降準等，「寬鬆力度將會愈來愈大，有餘地就好辦。」惟未有估計減稅最多可達什麼程度。

受救市消息支持，昨日中港股市齊齊勁彈，第一上海首席策略師葉尚志表示，市場氣氛暫獲提振，主要是回應拯救股市措施的「報復式反彈」，能否真正救經濟，須待減稅規模和細節等出台才能判斷。

來源：信報