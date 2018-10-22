台榮將跨入酒精生產 投產後年增10億元營收

台榮產業 (1220-TW) 擬將產品項目再向前跨出一步，計畫投入開發酒精生產，將投入 6 億元在台開發年產能 3 萬噸的酒精，此生產新產品的規劃，將在下月 7 日董事會中討論，完工投產後，每年將可創造 10 億元的營收。

台榮產業副總經理陳玉能今 (22) 日在證交所的法人說明會中強調，此計畫成真，台榮產品項目將由生產飼料、玉米澱粉及高果糖漿再向前跨大步。

酒精原料在產業的實際應用廣泛，除替代能源外，先前台榮的評估發現，包括製酒、醫療、製藥等廣泛的產業，對酒精原料也有高度需求，台灣目前每年市場需求約 4-5 萬噸，其中 3 萬噸依賴進口。

台榮去年在第 2 季評估設立酒精廠設立的可行性，同時探詢設備廠的來源，目前評估，將由大陸的中科天元公司進行協助設廠。

陳玉能指出，投資新酒精廠，完工後將年增 10 億元營收，預估全年全產能生產，可貢獻約 4500 萬元獲利，若玉米原料進貨價格能獲進一步有效控制，新設酒精廠的獲利，還能夠進一步增加。

台榮在雲林虎尾廠廠區目前以生產玉米澱粉及高果糖糖漿為主，高雄路竹廠區則以生產包括供應禽畜及水產的飼料。去年台榮營收 23.67 億元，今年前 9 月營收 19.37 億元，年增 14%，在加上第 4 季的營收貢獻，全年營收將達到 26.83 億元的水準，預估營收及獲利均將優於去年。