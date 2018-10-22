港股跟隨A股急彈591點 U+A0U+A0券商股爆升逾10%

10月22日，港股再次一洗頽勢，一日內急彈591.75點，為兩個月來最大單日升幅。

港股延續上周五升勢，開市已見高開近107點，已是日內低位，報25668.33點；隨後繼續氣勢如虹，於下午13:36左右曾高見26234.86點，最多升673.46點。收市時升幅略為收窄，報26153.15點，升591.75點或2.32%，重返26000點以上；成交金額再破千億，達1144.4億港元。連續兩日上升，升幅為9月13日飈升669.45點後，逾兩個月來升幅最大的一天。

恒生中國企業指數收市報10490.67點，升268.49點或2.63%。

10月恒生指數期貨於15:56報26161點，703點，未平倉合約逾15.4萬張。

11月恒生指數期貨報26169點，升700點，未平倉合約逾7000張。

繼中央領導及一行兩會金融主管先後開腔支持大市後，今天繼續有刺激措施出台。中央發佈個稅專項附加扣除新規徵求意見稿，減免個人稅務負擔；中國人民銀行貨幣政策委員會委員馬駿表示，預計在不久的將來政策層面將有一系列提升市場信心的舉措，明年減稅、減費的力度有望達到甚至超過1%的GDP，即可能大於美國減稅的力度。

受消息刺激，騰訊(00700-HK)顯著反彈，收市報291.2港元，升9.2港元或3.3%；最高曾見293.8港元，成交金額81.66億港元。有內地媒體報導，由騰訊牽頭成立的內地首家互聯網民營銀行「微眾銀行」成立不到5年，目前的市場估值已達1,200億元人民幣。

金融股升勢凌厲，當中保險股中國平安(02318-HK)收市報76.5港元，升2.45港元或3.3%；友邦保險(01299-HK)收市報64.65港元，升2.35港元或3.8%；中國人壽(02628-HK)收市報17.82港元，升0.58港元或3.4%。內銀股建設銀行(02318-HK)收市報6.35港元，升0.15港元或2.4%；工商銀行(01398-HK)收市報5.36港元，升0.13港元或2.5%；招商銀行(03968-HK)收市報30.7港元，升1.05港元或3.5%。

吉利汽車(00175-HK)亦回勇，收市報15.12港元，升1.1港元或7.8%。

A股造好，內地券商股率先爆升。中信証券(06030-HK)，收市報13.72港元，升1.5港元或12.3%。海通證券(06837-HK)收市報7.55港元，升0.96港元或14.6%；中國銀河(06881-HK)收市報3.75港元，升0.43港元或近13%；光大證券(06178-HK)收市報6.8港元，升0.67港元或10.9%；華泰證券(06886-HK)收市報12.32港元，升1.3港元或11.8%；廣發証券(01776-HK)收市報9.56港元，升0.8港元或9.1%；中金公司(03908-HK)收市報13.16港元，升1.2港元或10%。

中證報引述券商人士透露，目前多家本土券商正在探討與地方國資發起設立「類救助」基金的可能性和可操作性，以紓解具有發展前景但暫時陷入經營困難的上市公司股票質押困境，這對於企業、券商、地方國資都是好事情。

追蹤A股的南方A50(02822-HK)亦顯著上揚，收市報13.1港元，升0.52港元或4.1%；安碩A50(02823-HK)收市報12.78港元，升0.5港元或4.1%。

然而中國移動(00941-HK)斯人獨憔悴，收市報77.5港元，跌0.35港元或0.4%。