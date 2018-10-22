【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

受到美股科技股大跌衝擊，今日台股開盤跳空下挫，早盤一度下跌近百點，不過中國股市受到週末政策利多激勵，開盤後直線拉升大漲超過 3%，亞股同步受到激勵，扭轉早盤風險規避情緒，台股在台積電及大立光領軍反攻下，收盤上漲 55.02 點，不過外資於期現貨合計賣超 123.66 億。

《國際金融市場焦點分析》

繼上週五國務院副總理劉鶴出面表示政府極度重視股市健康穩定發展後，週末習近平表示政府將持續支持民營企業發展，另外包括國務院金融穩定發展委員會、中國人民銀行、銀保監會、證監會、滬深交易所、中國基金業協會等多個金融部門發聲，力挺中國經濟，提振市場信心，推動今日上證指數大漲，並持續走高站上 2600 點，A50 指數則上漲近 5%。

《國際商品市場焦點分析》

受到中國副總理劉鶴於週五對於中國股市信心喊話，帶動國際股市止跌回升，道瓊工業指數週線為近三週以來首度收漲，激勵市場對於原油市場信心回升，加上週三 EIA 公佈之煉油廠產能利用率止穩下，有望推動原油需求維持穩定，推升週五 WTI 原油期貨及布蘭特原油期貨同步上漲；農產品市場方面，受到產地降雨減少，有望推升農產品收割率回升影響，導致玉米及黃豆期貨同步下跌。

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