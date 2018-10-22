出貨動能持續 康控-KY Q4營運續旺 10月24日將舉行法說會

康控 - KY(4943) 在蘋果聲學元件出貨加持下，第三季營收創下單季歷史新高，而隨聲學元件佔比提升再加上營收規模擴大，法人預估，第三季獲利有望優於去年水準，而第四季在聲學元件出貨動能持續下，營收也將維持高檔表現。在蘋果聲學元件放量出貨帶動下，法人預估，康控 - KY10 月、11 月營收將持續成長，帶動下半年業績增溫，獲利有望優於去年同期表現。而除聲學元件外，法人也提到，康控 - KY 今年車用營收可望達 5-6 億元，占比上看 10%，明年在車用產品出貨成長下，營收貢獻將挑戰 10 億元。



康控 - KY 將於 24 日舉行法說會，由於近日股價已跌深至近一年低點，在法說行情及蘋果出貨業績加持下，今日股價啟動反彈行情，開盤雖一度小跌至 146.5 元，而後股價回升反彈，最高來到 162.5 元，漲幅逾 9%。