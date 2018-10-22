

◆盤勢分析

1. 美國寶僑 (P&G) 財報支撐道瓊指數上揚，但科技表現仍不佳，上周五美股四大指數表現不一，漲跌幅介於 - 1.55%~+0.26 之間。在重要個股方面，谷歌、高通、博通微幅收高；台積電 ADR、亞馬遜、FB、特斯拉、美光下跌；NVIDIA、AMD 跌幅最重。

2. 美國科技股重挫，上周五亞洲股市承壓，台股早盤開低走低，指數一度失守 9800 點大關 (最低 9762.91 點)，但盤中隨亞洲股市逐漸回穩，台股跌幅收斂。終場加權指數下跌 0.35%，報收 9,919.26 點；OTC 指數收盤下跌 0.89%，表現相對弱勢。

3. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：上周五台股收長下影線的小紅 K 棒，月、季線下彎，中多格局轉弱。

(2) 量能：成交量擴至 1,247.25 億元，後續上漲宜放量。

(3) 技術指標：日 KD 指標底部黃金交叉、MACD 柱狀體走高。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 38.32 億元；外資 - 34.37 億元、投信 - 4.79 億元、自營 + 0.84 億元。

4. 電子類股

(1)apple：XR 開始預購與 10 月 30 號 iPad、MAC 新品發表，3008 大立光、3406 玉晶光、2439 美律、6176 瑞儀、3673TPK、上周五股震盪走高。

(2)PA：3105 穩懋股價幾近腰斬，受惠 XR 出貨在即，周二召開法說，美系外資調高評等，目標價上看 170 元，上周五股價開低走高，帶動 8086 宏捷科緩步上攻。

(3)IC 設計：8016 矽創 3Q18 營收優於預期，三大法人買超，股價延續上周四持續上揚；3034 聯詠 TDDI 出貨維持暢旺，股價站穩年線。高速傳輸晶片 5269 祥碩，9 月營收創新高，股價底部轉強。

5. 非電子類股

(1) 生技：4144 康聯 - KY 收購重慶賽維與金華康潤，取得癲癇藥藥証，搶入中國 20 億人民幣市場商機，股價爆量漲停。4137 麗豐 - KY 營收走高，股價底部轉強。

(2) 航運：航運族群維持市場熱度，散裝進入短線整理，貨櫃 2609 陽明、2603 長榮維持上漲態勢。

(3) 鋼鐵：2027 大成鋼法人調高評等，股價連續兩日上揚；2069 運錩打入蘋果、華為供應鏈，配合新廠投產，股價高檔震盪。

6. 重點訊息：

(1) 業界傳出，蘋果看好 iPhone XR 新機銷售，近期已向 2330 台積電、4938 和碩、2474 可成、6456GIS-KY 等主要供應鏈追單。iPhone XR 具高性價比（CP 值）優勢，業界普遍預期銷量可較 iPhone XS 系列倍增，預期蘋果追單，將有助供應鏈年底業績拉尾盤，建議相關個股仍可偏多操作。

(2) 本月 12 日十一長假後首周，上海開往美西運價較十一前上漲 7.3％，每大箱（40 呎櫃）高達 2,503 美元，創 2012 年 6 月以來新高，上周五續漲至 2,587 美元，單周漲幅 3.4％，與今年 6 月 22 日貿易戰前的 1,194 美元相較，是 1.19 倍價增長。主要因中美貿易戰貨主持續搶出貨，今年第四季貨櫃船運市場淡季不淡，中國十一長假一結束，美西線運價連兩周向上攀升，美東線運價也維持在高檔，歐洲線優於預期，節後第二周就有九成貨載，且運價持穩，相關受惠為 2609 陽明、2603 長榮。

