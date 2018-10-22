【大慶證券】盤前分析－國際政經局勢紊亂 短線保守為宜



◆盤勢分析

P&G 財報表現亮眼，大漲 8.8%，不過債券殖利率、國際政經局勢緊張、市場擔憂情緒仍重，造成科技股壓力較大，上週五美股四大指數漲跌互見，道瓊指數收漲 0.26%，其餘三大指數分別下跌 0.04~1.55%。美股在企業財報陸續公布下，短線有望持續反應利多，不過從技術線型來看，美股四大指數仍然偏弱，尤其費半已率先回測前低 1220 點，投資人信心不足，隨時有再破底危機，短線上建議保持觀望。

受美股四大指數大跌影響，上週五台股開低走低，盤中一度大跌 191 點至 9762 點，隨後在權值股低接買盤湧現、加上陸股、人民幣、台幣等連袂拉抬下，台股逐漸走高，雖終場仍下跌 34 點，以 9919 點作收，不過跌幅大幅收斂，成交量放大至 1266 億元，暫時解除破底危機。台股自 10 月份以來外資調節力道強勁，累計賣超金額達 1221 億元，使得台股難有表現，不過今日稍有出現好轉現象，除外資賣超幅度逐漸縮小外，台股力守前低 9740 點，且留長下影線，短線上下檔空間有限，不過仍需留意國際雜訊多、美元強勢、美債殖利率維持高檔，台股縱有反彈力道也有限，研判短線台股將在 9740~10272 點之間震盪整理，建議投資人保持觀望，切勿躁進。

權值股如：台積電、國泰金、富邦金、大立光、中鋼等開低走高，不排除為政府基金進場拉抬，指數守穩 9740 點意圖明顯，台積電上周四法說公布第三季財報表現平淡，但看好明年展望及 7 奈米占比提高，研判短線將有低接買盤，應有機會在此築底反彈。盤面上主流仍以蘋概股與部分生技股為主，受惠 iPhone XR 於 10/19 開放預購，業績動能轉強，嘉聯益、玉晶光、TPK-KY、穩懋、大立光等漲幅皆在 3% 以上；麗豐 - KY、康友 - KY、美時各擁題材，第四季營運動能轉強，漲幅也都超過 2%。被動元件、矽晶圓則成上周五盤面最弱勢的族群，國巨、華新科、中美晶、環球晶跌幅皆超過 5%，研判兩大類股短線上籌碼較為凌亂，恐難有表現，建議投資人在籌碼尚未沉澱之前，勿進場低接。近期盤勢表現較為凌亂，選股難度高，短線多方族群可留意部份生技、iPhone XR 相關供應鏈、甚至一些跌深的業績股，不過考量盤面上族群輪動快速，且大盤並未出現明確轉強訊號，操作上仍建議保守為宜。

