【華冠投顧】幸運星-築底期天天震幅百點，雙巴現象嚴重（做空軋、做多殺）……該如何操作???

◆盤勢分析

林幸蓉 分析師

焦點個股：2027 大成鋼、9958 世紀鋼、4144 康聯 - KY、6274 台燿、2456 奇力新

週三 Fed 升息加上《華盛頓郵報》的專欄作家在沙烏地阿拉伯可能被暗殺的政治事件，使川普對沙國更趨強硬，義大利提出的預算違反歐盟規定…… 利空頻傳，使道瓊大跌 327 點，費半跌 2.5%。台股跳空下跌，盤中更大跌 190 點，所幸控盤者護盤！拉股王 3008 大立光，帶動光學族群 3406 玉晶光、3362 先進光、4976 佳凌、3504 揚明光、3019 亞光。尾盤又拉權王 2330 台積電穩大盤指數，再拉 3673 TPK-KY 穩住面板。當然金融大軍是大功臣，2881 富邦金、2882 國泰金先發護盤，最後一盤由 2890 永豐金、2809 京城銀、2892 第一金、2880 華南金、2834 台企銀、2891 中信金一起向上拉…… 讓大盤小跌 34 點收盤（日韓陸股今日均出現破底，但台股有護盤，所以沒破底）！！收 9919 點，成交量 1244.15 億今日大盤超刺激！！高低震幅高達 156 點！下跌家數 1,048 家，上漲家數 398 家……

【今日較強勢】

電子：光學 3406 玉晶光、3008 大立光、3362 先進光，PCB 6153 嘉聯益、2316 楠梓電，砷化鎵 8086 宏捷科、3105 穩懋，背光模組 6176 瑞儀

傳產生技：航運 2609 陽明、2636 台驊、2601 益航，鋼鐵 2027 大成鋼、9958 世紀鋼，其他 1515 力山、4144 康聯 - KY⊕、3703 欣陸、1712 興農

【破底股仍然甚多】

6274 台燿、6213 聯茂、2456 奇力新、2375 智寶、3026 禾伸堂、8163 達方、5483 中美晶、3532 台勝科、5299 杰力、2481 強茂、6443 元晶、6244 茂迪、2329 華泰、4960 誠美材、4803 VHQ-KY?、1305 華夏、1312 國喬、1319 東陽、1210 大成、1229 聯華、2207 和泰車、2201 裕隆、2014 中鴻、1710 東聯……

築底期天天震幅百點如家常便飯…… 近期雙巴現象嚴重（做空軋、做多殺）…… 該如何操作………… 才能在洗完築底後…… 好好的大賺一波呢？？？？

文章篇幅有限………… 請免費加 LINE 粉絲群組隨點隨聽老師《股市幸運星》節目！！

最後祝大家週末愉快，下週操作順利！！！

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