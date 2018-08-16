中聯通上半年純利飆1.45倍 勝市場預期 ARPU續跌

中國聯通 (0762-HK) 今年上半年淨賺人民幣 59.12 億元，勁增 1.45 倍，優於市場券商預測的中位數人民幣 51 億元，每股盈餘人民幣 0.19 元，不派中期息。

過去一年，聯通的負債率由 61.4% 下降至 43.8%，一年淨減少負債逾人民幣 1600 億元，淨負債餘額降至約人民幣 550 億元。首席財務官朱可炳透露，全年資本開支維持人民幣 500 億元不變，上半年已支出約人民幣 116 億元，年增 27.4%，下半年會持續推動創新業務的發展。

業績報告顯示，ARPU(每用戶平均收入) 錄得人民幣 47.9 元，年減人民幣 0.1 元，但 4G ARPU 按年跌 14.8% 至人民幣 56.6 元，7 月 1 日開始大陸取消流量漫遊費，市場憂慮下半年 ARPU 會持續走低。

事長兼首席執行官王曉初王曉初坦言的確會有壓力，從第二季開始就逐漸推出優惠過渡，7 月流量資費較 6 月減少 4% 至 5%，未來還會繼續降價至國家標準之內。

數據顯示，上半年來自移動服務收入為人民幣 843 億元，年增 9.7%，至 7 月底，移動用戶淨增 215.2 萬戶，整體移動用戶數目為 3.04 億戶，其中 4G 用戶累計達 2.06 億戶，4G 用戶月淨增 366.1 萬戶。

固網寬頻用戶淨增 29.4 萬戶，用戶總額為 7921 萬戶。近期中聯通和中電信 (0728-HK) 均有高層人事變動。市傳兩大電信商會合併，王曉初笑答「的確是八卦和流言」，他沒有收到監管部門的約談

至於貿易戰會否影響購入通訊設備，他說，中興 (0763-HK) 與美國商務部已達成協議，不會因貿易戰而變化，目前在購買通訊設備上，做法均與國際接軌。

高級副總裁邵廣祿透露，明年將會試行商用 5G，至 2020 年商用。王曉初補充，由於 5G 技術及獲分配頻譜等仍有變化，目前難定投資規模，他強調聯通的負債比率大幅下降，未來投資空間很大。

作為剛上市的中國鐵塔 (0788-HK) 股東之一，朱可炳指出，從鐵塔受惠的盈利在上半年增長 5.3% 至人民幣 5.21 億元，利多現金流及資產負債率。

至於不派中期息，王曉初表示，公司是在謹慎考慮盈利狀況、未來資金需求等後決定不派息，待明年 3 月全年業績董事會再提出具體年度派息方案，提交股東大會審議。

中聯通昨 (15) 日跌 0.323%，報港幣 9.26 元。