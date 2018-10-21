瓦楞紙連跌十周 行業拐點又至？

對比今年上半年紙價的飆升，被譽為“黃金旺季”的下半年，紙價卻陡然下跌，各大紙廠紛紛下調出廠價，曾經非常搶手的廢紙，紙企也開始罷手停收，部分紙品每噸價格下跌超過千元。

瓦楞紙價格連續10周下跌

瓦楞紙一向被稱為紙業“晴雨表”，其價格變動往往領先於其他紙種。然而在國家統計局對瓦楞紙（高強）全國市場價的監控中，瓦楞紙（高強）已經連續10周下跌，在產業旺季，價格卻接近年內低點。目前其最新價格為4099元/噸，與5月底5089元/噸的價格高點相比，每噸已經跌價近1000元。

瓦楞紙價格的跌速正在加快。自從5月底瓦楞紙達到價格高點後，價格就開始下滑，但起初每個統計周期價格下滑不足百元，但從9月下旬開始，瓦楞紙的價格便開始加速下滑，近兩個統計周期下滑幅度分別為157元/噸、200元/噸。

再看源頭廢紙端，記者通過WIND統計了福建、廣東、江浙滬、山東地區黃板紙（統貨）的價格變化，與瓦楞紙相似，其價格走勢也是一瀉千裏，較3000元/噸的價格高點，跌去千元左右。以廣東地區黃板紙（統貨）價格為例，今年6月中旬，價格一度達到3180元/噸，如今最新報價2200元/噸。

除了瓦楞紙和廢紙外，其他紙種和原材料近期價格走勢又如何呢？先看原材料紙漿，據國際統計局統計，紙漿（漂白化學漿）全國市場價今年一直在6000元/噸之上，最高曾到6510元/噸，目前最新一期統計數據是6319元/噸，依然處於歷史高位。除此之外，歐洲北方漂白針葉漿等進口紙漿的價格也一直在上揚。由此看來，紙企成本端壓力並沒有釋放，甚至還有些上浮。

去年、前年，造紙業進入四季度旺季，均是一路提價至下一年初，全年價格高點也往往出現於此時段。但在今年，各類紙品沒有延續前兩年的規律，價格反而出現松動，無論銅版紙、雙膠紙，目前相比今年5月份，都有明顯下滑，跌價幅度在500元/噸左右。

紙業旺季不旺

曾經“洛陽紙貴”的行情似乎已經終結，一位紙業人士向記者表示，之前一紙難求，下遊印刷包裝企業一直在備貨，生怕進入產業旺季後價更高、貨更少，前期訂單透支，也許是造成淡季不淡、旺季不旺的原因之一。

在該人士看來，紙價高企，給下遊企業生產成本壓力過大，也是造成需求放緩的原因之一。目前在造紙業各大報價系統上，下調出廠價已經成為主流。不乏有大型紙企宣布暫停各級箱板紙收購，再收購時間也沒有具體計劃。

上證報記者了解到，曾經的“廢紙炒家”如今也在拋售手中存貨。有廢紙打包廠經營者向記者吐槽：“之前國廢價格漲得厲害，我們這兩年一直是收來廢紙後，存一部分，賣一部分，現在大的紙廠提高了回收標準，含雜率高的、含水量大的都拒收了，回收價經常一天一變。現在手裏一大部分存貨都是之前高點收的，現在折點價也想把手裏貨清出去。”

當廢紙突破3000元/噸的時候，這個市場就已經“禮崩樂壞”，價格回歸只是時間上的早晚。紙企開始拒收廢紙，也是紙企原材料開始變得充沛的寫照。在原材料端，大型紙企不僅在外廢配額上具有先發優勢，面對原材料不足的準備也更充分，如玖龍紙業今年5月就斥資1.75億美元，在美國收購了一家紙漿廠。

紙價下跌對上市公司影響幾何，尚需等待紙企三季報出爐核驗。前述人士表示，“瓦楞紙價格大幅回撤，旺季價格滯漲，不排除就是紙業的又一次的拐點。”

來源：上海證券報 作者：滕飛