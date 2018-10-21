協鑫集成總裁羅鑫：光伏“5·31”新政對公司影響不大

上月剛在越南舉辦“GCL專場”，下月又要與華為一起在西班牙辦一場“協鑫華為之夜”，協鑫集成的營銷負責人帶領銷售團隊最近不斷奔波全球各地，儼然已把海外市場作為主攻方向。

在昨天於蘇州舉行的第三屆國際能源變革論壇間隙，協鑫集成總裁羅鑫接受上證報記者專訪並表示，公司今年業務轉型比較成功，海外業務增長較快，占比已從去年的20%多增長到接近75%，而被很多光伏企業視為史上最嚴的光伏“5·31”新政，對公司的影響卻不大。

“自從我加入協鑫集成後就把公司定位在海外市場，主要考慮海外項目的現金流比較好。如今，我們的現金流在所有國內光伏企業中居前，與海外業務占比高密切相關。事實上，國內幾家海外業務占比較大的一線廠商，在這次‘5·31’新政後受到的沖擊都不是很大。”羅鑫說。

據他透露，公司海外業務主要集中在歐洲、印度、南美和東南亞等幾個重點區域。歐洲取消對華“雙反”後，價格競爭的壓力較大，但公司作為一線品牌，在歐洲聚焦了幾個大的市場，同等條件下會受到客戶優先考慮，市場份額正穩步擴大。

“明年，歐洲市場會有顯著增長。”羅鑫認為，歐洲很多地區都已達到平價上網。明年海外市場會有40%至50%的增長，規模可達到80吉瓦至90吉瓦。相比之下，他認為，明年國內市場大概20吉瓦的規模，最高不會超過25吉瓦。

越南是最近才進入國內光伏企業視野的一個新興市場。據羅鑫介紹，越南市場的容量高達吉瓦級，成為與韓國、日本、印度並列的東亞和南亞地區四個吉瓦級市場之一。越南已推出一個20吉瓦規模的光伏推廣計劃，盡管電網的消納能力不足，每年仍有一吉瓦的裝機容量。

在他看來，海外組件的銷售價格相比國內高一點，且不是最低價中標，采取綜合評分的辦法，因此一線廠商可以做得較大。而國內基本采取最低價中標，導致低價競爭激烈。對協鑫集成來說，為行業健康發展考慮，不會拼命擴產，但會嘗試產能整合或收購。

他最後透露，過去海外市場一直是多晶占比高，如今單晶比例也在提升。協鑫集成的策略是單多晶並行，客戶需要什麽就提供什麽，目前單晶產品占比達30%至40%。他認為，單多晶之爭到明年就會結束，因屆時行業將進入充分競爭，性價比是否高及供應是否充分將成為主要的選擇依據。目前，公司的海外出貨量排在全行業第四、第五的位置，僅次於晶科、阿特斯、天合等幾家龍頭。

來源：上海證券報 作者：陳其玨