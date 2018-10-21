〈觀察〉APG來台評鑑倒數計時 金融業強化洗防作業陷兩難困境

APG(亞太洗錢防制組織) 11 月即將來台進行第三輪互相評鑑，政府為求評鑑過關，上緊發條緊盯各單位組織對於洗錢防制作業是否到位，其中肩負金流服務的金融業更是政府緊盯對象，但這波反洗錢全員動起來的風潮下，讓金融業陷入落實洗防與得罪客戶的兩難處境，感嘆業務越來越難做。

此次 APG 來台評鑑將從法制面與執行面檢視台灣在洗錢防制的成效，評鑑結果分為一般追蹤、追蹤、加強追蹤與緊急加強追蹤等 4 個等級，台灣曾在 2007 年接受 APG 第二輪相互評鑑，當時被列為應予後續追蹤名單。

相關官員表示，如果台灣此次評鑑被列後續追蹤的「不及格」名單，將嚴重影響台灣資金匯出匯入，金融機構海外投資也將因此受限，甚至連國人海外投資也將因此變得困難重重，影響層面廣泛讓政府不敢掉以輕心，務求評鑑必須順利過關。

在政府強力緊盯下，讓金融機構對於各項業務紛紛採取高標準嚴格審視，包括要求企業的 OBU 帳戶與個人銀行帳戶必須限時繳交相關資料供銀行查驗，否則將強制關閉帳戶，同時陸續提高匯款手續費，用「以價制量」的方式因應，甚至連開戶都要層層審核資料，避免誤踩洗錢防制法規紅線。

隨著年底選舉逼近，近來更傳出公股行庫以防制洗錢之名，針對在中港澳經商的台商客戶進行金流嚴審，讓銀行連忙澄清，強調資料審查是按照洗防作業執行，立法院財委會 22 日更將要求財政部就「如何避免泛公股行庫藉著防制洗錢所需，針對香港澳門大陸地區金流進行嚴審現象」進行專題報告。

財政部對此表示，公股銀行與中國大陸跨境匯款交易金額占比約 2 成，加上港澳地區則接近 4 成，對中國大陸跨境匯款交易檢視筆數相對較多，銀行進行防制洗錢及打擊資恐相關作業與強化措施是「全面性」作業，並非外界指稱的特別針對中國大陸或台商進行嚴格審查。

財政部強調，對於高風險客戶或疑似洗錢表徵態樣者，將考量客戶背景及日常交易模式等因素，請客戶說明資金及財富來源，倘仍認為有疑似洗錢或資恐的交易，即需申報可疑交易。

銀行主管私下透露，銀行配合洗錢防制的審查作業，除了大幅提高人力作業成本外，也常因為作業程序繁複，惹的客戶不開心而怨聲載道，現在又因選舉逼近，被扣上政治操作的意圖，讓銀行陷入裡外不是人的兩難困境。