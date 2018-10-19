同開科技兩個月庫藏股屆滿 執行率掛「零」

同開 (3018-TW) 自 8 月 22 日起，執行 2 個月的買回庫藏股措施，在今 (19) 日屆滿；但實際上，這兩個月來，同開科技一張都沒買，本次買回庫藏股的執行率「掛零」。

對於執行庫藏股期間連 1 張自家股票都沒有買，同開科技前董事長洪榆舜、現任發言人今晚接受訪問時指出，主要評估在此一股價的崩跌的走勢中，公司的庫藏股護盤方式起不了太大作用，因而決定保留資金用於公司業務的運用。

但洪榆舜強調，雖然兩個月期間內執行庫藏股掛零，但實際公司大股東都有進場護盤。

同開董事會原在 8 月間決議，於 8 月 22 日起 2 個月內，以每股 74 元以下價格，買回 1000 張庫藏股，用於轉讓員工，並於今天屆滿。

同開第 2 季營收為 4.65 億元，毛利率為 12.79%，優於去年同期的 8.93%，稅後純益 2238 萬元，年增 14 倍，單季每股純益 0.31 元，累計上半年稅後純益 2795 萬元，每股純益為 0.39 元。

至於同開以換股方式併購天下數位科技等兩家公司，遭台灣證券交易所以同開股價自送件來劇烈波動，以既有換股比例轉換恐不利股東，加上被收購公司的每股淨值有重估需要，針對換股案予以「不同意」而無法進行下去，洪榆舜表示，雖然同開與天下電腦等換股合併未成，仍將維持業務合作關係，並評估未來再以何種方式合併，並再送件。