【華冠投顧】賴昇楷：利空連發 多頭穩守 下週留意「這個訊號」

◆盤勢分析

＜大盤分析＞

10/16(二) 以來昇楷對台股的定位一直是「短線低檔有限，後市 "非盤即漲"」，主要原因在於雖然外資天天賣、融資一路減，但成交量也就落在千億左右且大盤委賣張數偏低，如此的賣壓規模不容易再出現嚴重殺盤，何況低檔又有護盤力道支撐，因此反要留意多頭守穩後展開【王子復仇記】。

今日大盤受到美股重挫利空衝擊再次回探到 9762 點，不過最後走出一根「鎚子線」且收最高，另與昨日Ｋ棒之間形成微幅的向下缺口。如果下週一大盤可以出現向上缺口，便可完成Ｋ棒組合的「島狀向上」型態，若是開高回測但最後仍收紅Ｋ，也可完成「晨星」型態，兩種組合都屬轉強訊號，多頭正式吹起反攻號角的機會就高，這是下週一看盤值得留意的地方。

今日盤面強勢股有《6153 嘉聯益》、《5269 祥碩》... 等，但是帶動同一族群攻堅的效果有限，比較具族群性的強勢股是上週五 (10/12) 提醒可留意的光學族群，除了《3362 先進光》、《6209 今國光》、《3019 亞光》、《3504 揚明光》、《3059 華晶科》外，原先最弱的《3406 玉晶光》也走出強彈；弱勢股則輪回到被動元件與矽晶圓族群，包括《2456 奇力新》、《3026 禾伸堂》、《6448 環球晶》、《5483 中美晶》... 跌幅都不輕。

＜被動元件族群＞

近期提到被動元件股是可以留意的族群，因為不少二線股在先前的跌勢過程中陸續出現外資低檔承接的情形，這個族群如果能夠同步點火，在帶動市場人氣方面是極有幫助的，但究竟能不能有效轉強，還是要看指標股《2327 國巨》和《2492 華新科》能不能突破從最高點沿路壓下來的下降趨勢線。

過去兩天國巨和華新科都有試圖衝關的動作，籌碼上也見到資減券增的現象，可惜挑戰沒成功，今日反而湧出失望性賣壓，因此切入「被動元件」族群時機還需要再等等。

＜強股秘笈＞

現階段台股「短線低檔有限」，後市「非盤即漲」，今天有利空來襲最容易測試出誰具有強勢股 DNA，昨天分享的強股秘笈【王子復仇記 (一)】就有好幾檔夠硬挺，想要把握低檔卡位先機，趕緊點擊連結 ( 連結 : https://goo.gl/Z8iiuc )，輸入手機號碼，系統自動發送簡訊，當中就有帳號、密碼，以及觀看秘笈的網址。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

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