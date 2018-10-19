劉鶴：支持民營企業發展就是支持整個國民經濟的發展

據新華社消息，10月19日上午，中共中央政治局委員、國務院副總理劉鶴就當前經濟金融熱點問題接受了人民日報記者龔雯、新華社記者趙承、中央電視台記者許強的聯合採訪。

劉鶴表示，我們必須堅定不移貫徹基本經濟製度，堅持“兩個毫不動搖”，一方面毫不動搖地鞏固和發展公有製經濟，另一方面毫不動搖地鼓勵、支持、引導非公有製經濟發展。目前在實際執行過程中，存在一些誤解和偏差，比如說有些機構的業務人員認為，給國有企業提供貸款是安全的，但給民營企業貸款政治上有風險，寧可不作為，也不犯政治錯誤。這種認識和做法是完全錯誤的。我們必須從講政治、講大局的高度認識這個問題。民營經濟在整個經濟體係中具有重要地位，貢獻了50%以上的稅收，60%以上的GDP，70%以上的技術創新，80%以上的城鎮勞動就業，90%以上的新增就業和企業數量。如果沒有民營企業的發展，就沒有整個經濟的穩定發展;如果沒有高質量的民營企業體係，就沒有現代產業體係，支持民營企業發展就是支持整個國民經濟的發展。那些為了所謂“個人安全”、不支持民營企業發展的行為，在政治取向上存在很大問題，必須堅決予以糾正。對民營企業，要強調“四個必須”：一是必須堅持基本經濟製度，充分發揮中小微企業和民營經濟在我國經濟社會發展中的重要作用。二是必須高度重視中小微企業當前面臨的暫時困難，採取精準有效措施大力支持中小微企業發展。三是必須進一步深化研究在減輕稅費負擔、解決融資難題、完善環保治理、提高科技創新能力等方面支持中小微企業發展的政策措施。四是必須提高中小微企業和民營經濟自身能力，不斷適應市場環境變化，努力實現高質量發展。最近，國務院促進中小企業發展工作領導小組辦公室、全國工商聯等要專門到各地了解基本經濟製度的落實情況和中小微企業的發展情況，希望大家給予支持。