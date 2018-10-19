劉鶴：政府高度重視股市的健康穩定發展

據新華社消息，中國副總理劉鶴就當前經濟金融熱點問題接受採訪。劉鶴表示，最近一段時間以來，中國股市出現了明顯的波動和下滑，這是諸多因素造成的。首先是外部因素。主要國家央行加息後，全球股市都開始波動，有所下滑，美國的股市也出現明顯回調，目前這個過程還在繼續。中美貿易摩擦對市場也造成了影響，但坦率地說，心理影響大於實際影響，目前中美正在接觸。二是中國經濟結構正在破舊立新的過程中，必然對股市帶來影響。三是市場預期發生變化，未來經濟環境的種種不確定性，影響了投資者行為。投資者很關心民營經濟發展、產權保護等問題。此外，最近幾天也存在一些市場的技術性因素，比如在股市下滑過程中出現了被動減倉的現象。這些因素疊加在一起，使得股市產生波動。

劉鶴表示，政府高度重視股市的健康穩定發展。最近以來，人民銀行、銀保監會、證監會以及其他相關部門都在研究出台新的改革措施，有了一些新的製度安排和政策工具。今天上午，這些政策已經陸續宣佈，至少包括以下幾個方面。一是在穩定市場方面，允許銀行理財子公司對資本市場進行投資，要求金融機構科學合理做好股權質押融資業務風險管理，鼓勵地方政府管理的基金、私募股權基金幫助有發展前景的公司纾解股權質押困難。

​劉鶴強調，我們必須堅定不移貫徹基本經濟製度，堅持“兩個毫不動搖”，一方面毫不動搖地鞏固和發展公有製經濟，另一方面毫不動搖地鼓勵、支持、引導非公有製經濟發展。