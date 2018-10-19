莫以思：西王特鋼(01266)高息堅業績

原來恒指已由今年1月29日見過的歷史高位33484點，跌了8000點至目前約25400點水平。講真當下市況宜忍一忍手為妙，如遇上非買不可的股份，就一定要合乎以下五大原則：一.與中美貿易戰沒有關係，不在關稅之列；二.頻頻發盈喜，業績堅增長；大股東出手闊綽高息誘惑；業務有強大的剛性需求；受國策扶持順風而行。剛好有一隻西王特鋼(01266-HK)，合乎了上述所有條件。

大跌市發盈喜，使得西王特鋼非常搶眼。該公司預期，今年1至9月份首九個月純利，相較2017年同期純利5.73億元(人民幣，下同)，將錄得逾50%增幅。純利上升主要是鋼材價格持續升高，原料價格上漲平緩，利潤空間加大，鋼材毛利同步上升等原因所致。當然國策的護蔭亦不容忽視，西鋼因為獲國定認定為高新技術企業，最終令所得稅開支減少，加上政府補助增加，此消彼長之下都有利造就是次盈喜。

鑑古知今，西鋼所生產的鋼材，主要用於建築及基建項目的普通鋼產品，以及特綱產品，亦從事鐵礦石的貿易。其於2012年2月以2.65元招股，以本周二(16日)收市價1.57元計，潛水達38.8%。若以2017年全年盈利8.98億元計，則已較掛牌首年高出近1.5倍。記得當年招股價PE有成12倍，現時祗有2.86倍左右。如果加上這次盈喜，假設西鋼股價維持與目前相若水平，屆時可能連兩倍PE也不到，這是非常不合理的。

其實西鋼大股東向來對投資者相當不薄，以2017年那次全年業績為例，全年多賺1.7倍至8.98億元，末期派息亦都大增至13分(約0.16港元)，即期派息比率已超過10%。翻查西鋼去年11月宣布採用新股息政策，利潤3成撥作派息，以此看來兌現有餘。

再看業務細分，以最近一次半年業績為例，今年1至6月份半年內錄得營業額59.55億元，總鋼材銷售量145.3萬噸，每噸毛利(生產及銷售鋼材)為726元，同比增31%。期內西鋼營業額主要源自鋼材生產與銷售，而本身主要生產基地所處的山東省，則仍然佔集團銷售地區的首位，於期內佔鋼材銷售總額的69.6%。難怪自今年傳出中美貿易戰未幾，美國計劃大幅徵取鐵鋁稅，西鋼即主動發表聲明，指出所生產的鋼材主要供應山東及其他省份，去年銷往海外市埸場只佔總數不足2%，全無產品輸往美國。

至於股價走勢，西鋼目前正出現「一底高於一底」的狀態，升穿1.7港元(下同)是遲早的事，故此1.6元以下都是性價比較高的搜集區間。另外光大新鴻基最近亦對西鋼發表研究報告，定下建議買入價為1.55元，上望1.7元，穿1.46港元止蝕。