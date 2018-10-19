東森切入寵物實體零售市場，打造O2O寵物雲新時代

東森國際 (2614) 旗下東森購物日前切入寵物實體零售市場，未來將結合集團旗下 ETtoday 新聞雲的寵物雲，開啟全新的寵物商業模式，預計 11 月 1 日正式開張，將引領寵物零售市場經營模式，打造 O2O 寵物雲新時代。上月底國內知名寵物連鎖店動物王國，無預警宣布倒閉，引發各界高度關注，東森集團總裁王令麟基於愛護動物和關懷員工的心情，向動物王國表達願意伸出援手，協助解決動物與員工的燃眉之急，正式入主寵物實體零售市場，未來將結合集團旗下 ETtoday 新聞雲的寵物雲，打通線上與線下，實現各種創意與商機，開啟全新的寵物商業模式。



《ETtoday 新聞雲》自 2011 年開站即創立的《ETtoday 寵物雲》，以宣揚保護動物的理念與豐富有趣的內容廣受喜愛，目前粉絲數已超過 157 萬，是台灣粉絲數最多的寵物粉絲團。未來，東森集團將開展 O2O 新商模，結合線上線下及店中店，透過併購或加盟，結合實體零售門市與《ETtoday 寵物雲》157 萬的粉絲，進行線上、線下虛實串連，打造大型寵物平台生態圈，全面服務愛護動物的廣大會員與粉絲。



現代人視寵物為家人，根據調查，台灣毛小孩商機年產值高達 500 億。東森集團指出，總裁王令麟不願看到動物們流離失所，從一個善念出發，因緣際會促成商業發展的契機，實體門市通路與寵物雲線上媒體平台作結合，這將是寵物市場經營一大突破，將迎接全新的毛經濟時代來臨。



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