中國9月財政收入為今年新低 仍預計進一步減稅

中國財政部公布，9 月全國一般公共預算收入人民幣 1.3 兆元，年增 2%；一般公共預算支出 2.26 兆元，年增 11.7%。財政部表示，隨着減稅降費政策的陸續落地，下半年財政收入增速回落明顯，接下來仍有進一步減稅計畫。

中國財政部稅政司副巡視員袁海堯 18 日表示，今年以來的減稅降費，預計全年可減輕稅費負擔人民幣 1.3 兆元。

財政部指出，月財政收入增長 2%，為今年以來最低。下半年，稅收收入增速逐月放緩，9 月稅收收入增長 6%，也是今年以來最低。其中國內增值稅按年下降 1.2%；非稅收入也明顯下降，9 月按年下降 10.9%。

袁海堯表示，減稅降費具有多重效應，不僅僅祗是為企業減負，同時還在擴大就業、促進經濟轉型升級、培育新動能成長、促進擴大消費需求等方面發揮了重要作用，短期看減少了財政收入，長期看增強了經濟創新力和競爭力。

袁海堯說，下一步仍將立足於支持實體經濟發展，堅持放水養魚，全面落實已出台的減稅降費政策。完善出口退稅政策操作文件將於近日印發，個人所得稅專項附加扣除具體辦法正在研究制定過程中。同時，正在抓緊研究更大規模的減稅、更加明顯的降費措施，進一步降低企業成本，激發市場活力。