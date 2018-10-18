支付寶新推出“相互保”，營銷噱頭還是真辦實事？

10月16日，支付寶又出新玩法。螞蟻保險、芝麻信用及信美相互聯手向螞蟻會員推出“相互保”服務，旨在幫助社會群體實現大病互助。從參與人數看，社會反映相當正面積極。截至10月18日上午10點30分，已有137萬餘人參與！

螞蟻保險新推“相互保”服務 圖源：支付寶APP

之所以能有如此良好的市場參與度，同“相互保”的超低理解門檻離不開關係。八個字足以概括“相互保”運轉機製——一人生病，眾人均攤。加上0元加入、30萬保障等宣傳詞語以及支付寶的背書，好理解、易投報、收益明確的“相互保”會受到市場歡迎也就不足為奇了！但是，“相互保”真的比城鄉居民醫保和商業重疾險更靠譜嗎？

加入“相互保”，門檻明低實高

從“相互保”設置門檻看，年齡在30天至59週歲之間、芝麻分650分及以上、身體健康的螞蟻會員即可加入相互保。猛一看，入保條件很寬松，實則不然。

關於芝麻分650分及以上的人數，財華社沒有查詢到可靠數據。但2017年ofo小黃車推出免押金騎行服務時，設定的門檻也是650芝麻分。今年3月，ofo小黃車宣佈實施信用免押金一週年時稱透露，小黃車一年累計免押3000萬人。

考慮到2017年正是共享單車發展的如火如荼的階段，ofo小黃車又主打“車海戰術”、市場覆蓋率高達50.89%，不妨粗略估計中國芝麻分650分及以上人群數量為6000萬人次。而2018年中國人口總數約為13.9億人次，2017年底中國網民數量約為7.72億，能參與入保的網民比率不到8%！

或許有部分原因是因為“相互保”才剛上線，後續會逐步向支付寶用戶開放。但除開入保門檻，保障金額也很值得研究。相互保的保障金為定額30萬，前提是年齡低於39週歲，否則將隻有10萬定額保障。

“相互保”自己也說了，做的是大病互助。根據太平洋保險官網數據，目前重大疾病的平均治療花費一般都在10萬元以上，像惡性腫瘤、腦中風後遺症、重大器官移植等花費則多在30-50萬之間。

“相互保”的定額保障和城鄉居民醫保體係採用的定比例保障究竟孰優孰劣難有定論，但具體到個人，定額保障必定會導緻“30萬治好病了還有盈餘”和“30萬不過是杯水車薪”的兩種情況同時併存。

“相互保”VS城鄉居民大病保險

既然說到了城鄉居民醫保體係，倒是可以將“相互保”和城鄉居民大病保險做個對比。當然，兩者有本質區别，城鄉居民大病保險更像是國家提供給社會居民的福利，“相互保”則傾向於商業行為。

但投保者的目的是一緻的，也就是規避大病風險。這也是投保人最關註的問題，說的更直白一點就是能不能少花錢高保險。而支付寶官方微博就“相互保”做了一個溫馨小提示，第一條就是關於費用問題的：

相互保的幾點溫馨小提示 圖源：新浪微博@支付寶

根據官微透露信息，“每期大家分攤到的錢最多最多最多也就十多塊”。根據“相互保”的規定——每半個月分攤一次，一年算下來花費在240元到480元之間。

相關信息顯示，城鄉居民大病保險的保障對象為城鎮居民醫保、新農合的參保人，資金從城鎮居民醫保基金、新農合基金中劃出，不再額外增加群眾的個人繳費負擔。即原則上說，大病保險是“免費”入保。

據悉，城鄉居民大病保險的報銷比例下限為50%，而部分省市區如浙江金華，在推行大病保險後，總體報銷比例甚至有望達到90%，甚至有地區實現了實際報銷比例100%。

不過相互保倒是在溫馨小提示中表態，“（相互保）不會和其他重疾險衝突，隻要發生保證範圍内的100種大病，都能一次性領取30萬或10萬不等的保障金。”即可以重復理賠。

國内市場環境還不成熟

由此引發了兩個問題：一，在城鄉居民大病保險基本能覆蓋治療費用的前提下，還有沒有必要參投“相互保”？答案是肯定的。畢竟發生重大疾病不僅會產生醫療費用，至少還會產生誤工費用。

二，“相互保”可重復理賠，會不會產生套利行為？甚至是故意欺詐套利。畢竟“相互保”規定，隻需手機拍照上傳相關憑證，公正無異議後就能一次性拿到保障金。答案同樣是肯定的，因為相互保險在中國發展的歷史相當短，2015年保監會才首次對外發佈了《相互保險組織監管試行辦法》，這意味著國内的法律環境大概率還沒有配套跟上。

另一個更嚴重的問題是，城鄉居民醫保是強製的，而“相互保”卻可以隨時退出併重新加入的。假設真的有人拿到保障金就退出，對未退出的參保人顯然併不公平。而且從“相互保”保障金下發規定和每半個月分攤一次費用的製度看，拿到保障金就閃人更符合個人利益最大化。畢竟一旦涉及個人利益，就很難依靠道德標準約束個人行為。