綠心集團(00094-HK)附屬獲新西蘭銀行額外2500萬美元貸款

綠心集團(00094-HK)公佈，於2018年10月12日，全資附屬公司GreenheartMFVLimited(借款方)與新西蘭銀行訂立修訂及重訂契據，據此，雙方同意修訂及重訂雙方於2012年12月20日訂立之信貸協議(經不時修訂和重訂)。根據原信貸協議，新西蘭銀行同意向借款方提供2500萬美元現金墊支信貸(信貸A)。根據於2014年，2016年及2018年雙方訂立的若幹份信貸協議修訂函件及修訂及重訂契據，信貸A的原定到期日已由2015年11月30日延長至2019年7月1日。

除信貸A外，新西蘭銀行同意向借款方提供額外2500萬美元貸款，包括1700萬美元現金墊支信貸(信貸B)及800萬美元現金墊支信貸(信貸C、信貸A及信貸B統稱為信貸)。信貸B及信貸C之息率將按基本利息加1.65%年利率計算，併將於2020年7月1日到期。

信貸B及信貸C將用於為收購位於新西蘭的任何林業資產或與位於新西蘭林業資產有關的林業許可證(包括任何砍伐或類似之權利)(但不包括任何碳信用額)提供資金;及用於營運資金及一般企業用途。

於2018年10月12日，間接全資附屬公司(買方)與Kaihu Valley Industries Limited(賣方)訂立樹木及轉讓林業權之買賣協議，據此，賣方同意出售及買方同意收購位於新西蘭一幅土地上之砍伐權，代價約為952萬新西蘭幣(相當於約4834.6萬港元)。該士地位於新西蘭北部的Waipoua森林，總面積約1630公頃。

集團致力進一步擴大及增加其在新西蘭之林業資產。董事會認為，收購事項為集團提供一個良好的投資機會以進一步擴闊其於新西蘭之木材來源，從而加強其收入來源，併在不久的將來加速其增長及發展，而信貸能就公司於新西蘭之新林業收購計劃以合理之融資成本為公司提供穩定的資金來源。