焦點股：鎧勝、雙鴻、台灣高鐵、利勤、國光

鎧勝 - KY(5264)：蘋果新機 iPhone XR 即將上市，蘋果公司將持續拉貨，可望挹注營收。今天股價一路走高，收復月均線後即出現賣壓，上檔壓力區間落在 55 至 60 元之間。雙鴻 (3324)：受惠於輝達(NVIDIA) 新晶片推出，持續拉貨。另外三星推出高階、中階新機，帶動相關供應鏈營運成長，營收可望持續推升。今日股價開高收復 10、20 日線，短線壓力落在大量區間 55 至 60 元以及季線的反壓。



台灣高鐵 (2633)：今年載客量可望創下新高，結合台灣好行精選人氣路線，推出高鐵車票 65 折的限期優惠票，整合在地交通接駁和景點門票。今日股價一舉站上所有均線，然而遭逢前波段缺口而出現賣壓，技術指標皆轉強，有機會化解前波壓力，挑戰前波高點 30.7 元。



利勤 (4426)：9 月營收為 1.81 億元，較去年同期成長 19.98%，進入紡織傳統旺季，為 NIKE 3D 立體織物供應系統中獨家供應商，今年以來庫存逐漸消化，並在客戶出貨成長帶動下，營收可望逐月成長。今日股價一路走高，惟量能不足，遭逢均線和跳空缺口反壓而出現賣壓，上檔壓力落在 42 至 46 元。



國光 (4142)：四價流感疫苗已取得台灣藥證，將爭取歐盟和中國地區的銷售，並同步接觸韓國及泰國等海外客戶；搭配美國、中國等流感疫苗穩定出貨，營運可望逐步成長。今日股價開盤一路上攻，惟遭逢大盤回檔而拉回，短線以五日均線為支撐，有機會突破區間高點 26.85 元。(呂季展)



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