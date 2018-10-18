美股盤後─Fed暗示進一步升息 道瓊收低91點 走勢震盪

聯準會 (Fed) 最近的會議記錄顯示，央行傾向進一步升息。在震盪交易中，道瓊工業平均指數週三下跌。S&P 500 與 Nasdaq 小幅收低。

但主要指數自盤中低點大幅反彈。道瓊盤中大跌 319.26 點，S&P 500 與 Nasdaq 盤中下跌逾 1%。



道瓊工業平均指數收低 91.74 點或 0.36% 至 25706.68。

Nasdaq 指數收低 2.79 點或 0.04% 至 7642.70。

S&P 500 指數收低 0.71 點或 0.03% 至 2809.21。

費城半導體指數收低 5.64 點或 0.44% 至 1277.31。

根據 Fed 的 9 月會議記錄顯示，央行仍相信需要緊縮貨幣政策，以維持經濟穩定。

分析師說，通貨膨脹過熱的風險目前偏低，但 Fed 表示若通貨膨脹快速上升，並高於預期，則他們將升息，並突破 3% 中性水平。

Fed 會議記錄公布後，10 年期債券殖利率約報 3.19%。

會議記錄公布前，主要指數交易範圍寬廣，投資人反應企業財報及房屋市場疲弱。

分析師說，股市震盪，試著找尋底部。這種情況將會持續，直到財報確認明年展望。股市觸底是一件過程，而非事件，通常需時幾天，甚至幾週。

Netflix 公布第三季獲利高於預期。在美國與海外，訂戶成長較預期強勁。Netflix 股價上漲 5.3%。

整體而言，財報季有個好的開始，S&P 500 企業中，88.5% 公布獲利高於預期。

在強勁盈餘支撑下，週二，主要指數創下 3 月以來最佳單日漲幅，道瓊大漲逾 500 點。週二的漲勢助使華爾街收復部份上週的大幅跌幅。上週，道瓊與 S&P 500 下跌逾 4%，Nasdaq 下跌 3.7%。

經濟數據方面，美國公布 9 月新屋開工下降 5.3%。

分析師說，過去四個月，獨棟式新屋開工有所減緩。物價通貨膨脹加上抵押貸款利率上升，買主因而離去。

上週，美國 10 年期債券殖利率上升至 2011 年以來高點，引發投資人擔憂經濟可能減緩。