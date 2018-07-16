台幣貶值＋投資收益挹注 三商壽上半年稅後淨利23.7億元 EPS1.24元

三商壽 (2867) 公布上半年財報自結數，受惠於經常性收益穩定提升，且適時實現股票投資資本利得，加上第二季新台幣兌美元大幅貶值，弭平第一季虧損，上半年稅後淨利達 23.7 億元，每股稅後盈餘 1.24 元，總資產達 1.12 兆元。三商壽上半年新契約保費收入 211 億元，年增率成長 43%，新契約保費的成長主要來自積極推動投資型商品銷售策略奏效，整體投資型商品新契約保費收入約 137 億元，年增率大幅成長 259%，總保費收入為 811 億元，年增率 10%，今年總保費收入約 1504 億元。



根據壽險公會統計，去年國內總保費收入約 3.2 兆，三商壽總保費收入 1537 億元，市場占有率 4.49%，為國內 23 家壽險公司排名為第 7 名，前六大壽險公司分別為：國壽 7683 億元、南山人壽 (5874)5521 億元、富邦人壽 5154 億元、台壽保 2883 億元、新壽 2810 億元、中壽(2823)2064 億元，截至去年底 EV(隱含價值) 為 1288.7 億元，較前年 1258 億元，年增率 2.4%，每股 EV 為 67.1 元，較前年 75.5 元減少，主要增資股本膨脹所致。

